Mauricio Macri lanzó a su candidato para recuperar la conducción de Boca y bromeó con la lista

Mientras Cristina Kirchner lideraba el acto en La Plata del Día de la Militancia, el expresidente Mauricio Macri lanzó a su candidato para recuperar Boca en las elecciones del año que viene. Se trata de Andrés Ibarra, exsecretario de Modernización de la presidencia de Macri.

Macri fue reconocido tras haberse cumplido 15 años de su gestión en el club. “Boca merece una conducción profesional, moderna, y con mucha pasión y sobre todo mucha gestión, donde el equipo sea más que las individualidades”, señaló Ibarra.

Mauricio Macri

“Me invitó Andrés Ibarra. Es una propuesta para recuperar la conducción unida y profesional de Boca. Que ponga a Boca a nivel mundial”, contó Macri, en declaraciones a LN+.

A modo de broma, en una entrevista distendida desde San Telmo, el exmandatario y conductor del club xeneize sugirió que existía una posibilidad de sumarse al equipo de su exfuncionario. “Voy a ver si me ponen en la lista de Ibarra, no es tan fácil. Todos quieren tener su propia huella y su propia gestión”, ironizó.

El evento de lanzamiento de la candidatura de Andrés Ibarra en Boca Gentileza Andrés Ibarra

Por otro lado, se refirió a la maniobra de la vicepresidenta en la votación del miércoles pasado en el Senado: “Lo que vimos ayer en el Congreso no tiene precedentes en la historia política de nuestro país. Es realmente grave, increíble que todos esos senadores hayan convalidado una propuesta así que trae más pobreza, más exclusión”, criticó.

“En un país donde no se respeta la Constitución, nadie invierte, y si nadie invierte no hay trabajo y no vamos a salir nunca de la pobreza. Han empujado un metro más hacia el infierno a nuestro país. Eso nos convoca a que trabajemos más que nunca”, continuó Macri.

En ese sentido, se mostró molesto con quienes dieron quorum y no forman parte del bloque del Frente de Todos: “Aprovecho para preguntarles a los senadores que votaron eso. Sobre todo, a los que no son parte de los que Cristina Kirchner secuestró del peronismo, como Alberto Weretilneck, que fue gobernador de Río Negro. Yo le pregunto: ¿Qué estaba pensando cuando convalidó una maniobra así que destruye la posibilidad de que los rionegrinos tengan inversiones?”.

Andrés Ibarra en el lanzamiento de su candidatura para presidente de Boca en 2023 Gentileza Andrés Ibarra

Consultado por la senadora riojana de Juntos por el Cambio que también dio quorum ayer, Macri sentenció: “Clara Vega es un accidente en la política. Nadie entiende cómo pudo haber sido diputada y después senadora. Es una catástrofe”.

En cuanto a la vicepresidenta y la actualidad de la Argentina, planteó: “Ella puso este presidente, puso ahora a un ministro de economía que no es economista. Es parte de esta irrealidad que nos quiere seguir hacer viviendo. por suerte, hoy hay muchos argentinos que ven cuál es el camino del futuro”.

Del encuentro participaron los exfutbolistas Sebastián Battaglia, Rolando Schiavi, Roberto Abbondanzieri y Diego Cagna, entre otros. Además, Rodolfo Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto enviaron mensajes de apoyo.

Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y el vicepresidente Primero del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos, Francisco Quintana, también participaron de la reunión. Además, fueron el expresidente de la institución Daniel Angelici, Gregorio Zidar, Carlos Ben, Horacio Paolini, Oscar Rios y la familia del expresidente Pedro Pompilio.

