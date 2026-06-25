Daniel Muñoz, el héroe de Colombia que ratifica la consideración de Lorenzo y se luce en su primer Mundial

Si alguien cerró los ojos en los primeros meses de 2024 mientras jugaba Colombia y los abrió por casualidad justo cuando se enfrentaba a la República Democrática del Congo, probablemente haya pensado que el tiempo no se movió y solo cambió el rival. Lo que sí continúa identificando claramente es al lateral derecho de camiseta amarilla que no para de correr. Que defiende, pero enseguida aparece como un delantero para definir. Daniel Muñoz, concluirá. Aunque el cambio de número que ve en él lo empezará a poner en contexto: la selección colombiana es puntera del grupo K del Mundial por sobre Portugal y el defensor se luce.

Ya no es el N°21 como años atrás, hoy porta el ‘2′, como lo suelen hacer los laterales brasileños. Bien le cabría ser uno de ellos, pero no: para fortuna del pueblo cafetero, es bien parcero. Y más allá del dorsal, es el 4, el 2, el 8 y el 7. Defensor, volante y atacante. Cierra, corre de área a área y, además, le queda aire para disputar la pelota que sea de la forma que fuere. Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que comanda a la selección Tricolor, lo visualizó en 2022 y lo exprimió con su idea, siendo esencial para su crecimiento y trascendencia internacional.

Daniel Muñoz transita su carrera cumpliendo sueños, aunque solo él sabe si convertir goles en su primer Mundial estaba en la lista: le anotó a Uzbekistán en el debut y a RD Congo este martes. ULISES RUIZ - AFP

Daniel Muñoz Mejía es la herramienta con la que incomoda a sus rivales. Es verdad que la artillería pesada que ostenta el equipo, con nombres como Luis Díaz, Jhon Arias y un James Rodríguez que puede despertar en cualquier momento, se llevan los principales flashes, pero en el segundo partido terminó siendo vital su verticalidad. Colombia se acható después de 20 minutos iniciales furiosos y el empate sin goles parecía un hecho en Guadalajara, hasta que Muñoz dio otro presente en el área rival.

Omnipresente, cuando aparece en los metros finales -aun sin pelota-, es dañino. Tuvo en sus pies la primera chance cafetera por aparecer sobre el fondo del área, pero lo erró increíblemente; enseguida, picó entre la línea defensiva y anotó tras un doble cabezazo que exigió al arquero, primero, y lo venció después, pero su hombro estaba inhabilitado; finalmente, a los 31 minutos de la segunda mitad, su zurdazo desviado en el pie del defensor Steve Kapuadi descolocó al arquero Lionel Mpasi, figura hasta ese momento, y le dio el triunfo a su selección por 1-0.

¡GOL DE COLOMBIA!



Daniel Muñoz marcó el 1-0 necesario ante RD Congo y sueña con la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/73C2VWGFAc — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Parece una especie de revancha para el hombre nacido en el humilde municipio de Amalfi, del departamento de Antioquia. Aunque este capítulo recién esté comenzando, pero que ya le asegura su primera vivencia de un cruce por eliminación directa mundialista debido a la clasificación a 16os conseguida. Es su segunda anotación, ya que frente a Uzbekistán también abrió el marcador con un golazo en el 3-1: volvió a ser punzante con un pique entre la defensa y, tras una asistencia exquisita de Díaz, convirtió de aire y cachetada.

Una cantidad de goles que supo hacer en la Copa América 2024. Esa vez en Estados Unidos se destacó, además, con dos asistencias, siendo esencial dentro del equipo que fue finalista. Justamente, fue ese el partido que se perdió. En la semifinal caliente frente a Uruguay, entró en el juego del volante Manuel Ugarte, al que le metió un codazo en medio de un tumulto, acción por la que se iría echado. Una baja sensible que Colombia extrañó al enfrentar a la Argentina, que terminaría consagrándose.

"Fuimos leones hambrientos", deslizó Muñoz tras la ajustada victoria, en la que convirtió el gol del triunfo y exhibió la actitud y profundidad de cada presentación. Fernando Llano - AP

Aquella irresponsabilidad no la pagó caro. Lorenzo lo mantuvo entre sus pilares con la continuidad de las eliminatorias, amistosos y ahora la Copa del Mundo. Al punto de que anoche el lateral derecho, de 30 años, se transformó en el segundo jugador que más minutos vio en los 48 partidos del ciclo, jugando 35 de ellos: sus 2.850 minutos superaron los protagonizados por James, aunque el 10 tiene más partidos, como Arias, Jefferson Lerma y Díaz, que lo adelanta en ambas estadísticas.

“Es un esfuerzo de todo el equipo, hay que valorarlo. Porque yo haga el gol no quiere decir que sea la figura. La figura se llama Colombia. Ante la pérdida sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos, ir a comernos a la presa y fue así, en el buen sentido de la palabra: siempre intensos y agresivos, pero con honestidad y rectitud”, analizó el jugador de Crystal Palace, de Inglaterra, donde se consagró recientemente en la UEFA Conference League.

"ESTO ES DE TODOS, LOS 3 PUNTOS ES DE TODOS. AQUÍ LA FIGURA SE LLAMA COLOMBIA"



Daniel Muñoz, autor del gol ante Congo, destacó la unión del plantel cafetero.#CopaMundialFIFA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/m6H8LAznwl — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Su sueño de niño se limitaba a ser futbolista para jugar en su amado Atlético Nacional de Medellín, pasión que sus padres Germán Muñoz y Franci Mejía le transmitieron. De hecho, en su adolescencia era habitual encontrarlo entre la barra brava, hasta que empezó a priorizar su carrera, que un día pareció tomar rumbos interesantes. Solo pareció, en aquel entonces.

Mientras se formaba en Envigado, un representante los estafó a él y su gente con llevarlo al fútbol exterior, al prometerle un posible pase a Barcelona. Los paseó por México, España e Italia, pero aprovechándose de los precios que está dispuesta a pagar una familia a cambio de la felicidad de su hijo. “Pasé a tener muchas necesidades durante dos años. Pensé en dejar todo, retirarme. Necesitaba ponerme a trabajar para ayudar a mi familia, a recuperar el dinero perdido”, contó alguna vez.

Omnipresente y, por ende, insoportable para los rivales: los delanteros, como Yoane Wissa anoche, lo agarran al lateral para frenarlo. ULISES RUIZ - AFP

Todo fue en ascenso para Muñoz al regresar a su suelo. El fútbol volvió a activarse en su vida, debutando en 2017 en Águilas Doradas y siendo vendido a… Atlético Nacional. Sueño cumplido. Y una vez que partió a Europa, al Genk belga, la selección colombiana fue frecuente en su diaria. Sobre todo, desde que Lorenzo es el DT.

“Mi sueño es jugar en Barcelona y en la Premier League”, dijo en sus inicios. La liga inglesa ya tiene tilde verde, mientras que el club catalán, aquel con el que jugaron para ilusionarlo, está pendiente. Aunque el momento invita a soñar: Inter pretende sus servicios, al igual que Liverpool, entre otros. El Mundial, que tan bien comenzó para Muñoz y Colombia, puede atraerle más gigantes.