El insólito debut de Adama Traoré en Deportivo de A Coruña: golazo en contra de cabeza

Hay estrenos difíciles de imaginar y el de Adama Traoré con Deportivo de A Coruña seguramente ocupará un lugar entre ellos. El extremo español ingresó a los 65 minutos frente a Villarreal para disputar sus primeros minutos con su nuevo equipo y apenas diez más tarde protagonizó una acción tan espectacular como desafortunada: intentó colaborar en defensa y marcó un golazo en contra de cabeza que puso a su rival 2-1. La historia, al menos, tuvo final feliz para él: el Dépor reaccionó, revirtió el resultado y se impuso por 3-2, en la cuarta fecha de LaLiga.

Traoré, flamante incorporación del conjunto gallego -muy activo en el último mercado de pases-, había saltado al campo de juego en La Cerámica con el encuentro igualado 1-1. Villarreal se había adelantado por intermedio de Nicolas Pépé y Luismi Cruz había establecido el empate poco antes del descanso, tras una asistencia de Pierre-Emerick Aubameyang, otro de los recién llegados.

La escena que marcó el debut del español llegó a los 75 minutos. Ante un envío al área, Traoré, delantero, retrocedió para ayudar a la defensa e intentó despejar de cabeza. Sin embargo, le imprimió una potencia inesperada al remate y la pelota salió directamente hacia su propio arco. El arquero Leo Román quedó sorprendido y no pudo evitar el 2-1 de Villarreal.

¡ERA BÁSICAMENTE PARA EL OTRO LADO, ADAMA! Increíble gol en contra de Traoré en el triunfo de RC Deportivo sobre Villarreal por la cuarta fecha de #LaLiga. pic.twitter.com/gD01oy7WHX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

El error parecía destinado a convertir el estreno del extremo en una pesadilla, pero Deportivo necesitó apenas tres minutos para recuperarse. El neerlandés Zakaria Eddahchouri, en su primera intervención después de ingresar, recibió otra asistencia de Aubameyang y estableció el 2-2 con un disparo al primer palo.

La remontada se completó a los 88 minutos y tuvo como protagonista al propio atacante gabonés. Aubameyang aprovechó un error de Villarreal en el mediocampo, atacó el espacio y definió ante Luiz Júnior para sellar el 3-2.

Así, el llamativo gol en contra de Traoré quedó reducido a una anécdota dentro de una victoria valiosa para Deportivo. Su primera aparición con el conjunto de La Coruña difícilmente pase inadvertida: ingresó para completar su debut, marcó en su propio arco diez minutos después y terminó la jornada con el alivio de una remontada que evitó que su error definiera el partido. Se mantiene con un buen arranque, con ocho puntos en cuatro partidos, sin derrotas.