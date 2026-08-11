David Romero, de los goles en Tigre y el interés de Boca a un pase por 10 millones de dólares a la legión argentina en Parma

David Romero fue una de las revelaciones del fútbol argentino durante el primer semestre, despertó el interés de Boca y también apareció en los planes de clubes del exterior. Sin embargo, su futuro estará en Italia. El delantero de Tigre será transferido a Parma en una operación de 10 millones de dólares y llegará a un plantel que ya tiene una marcada presencia argentina, con seis compatriotas.

El atacante correntino, de 23 años, viajará a Italia para someterse a la revisión médica y, si no surge ningún inconveniente, firmará un contrato por cinco temporadas. Parma aceleró las negociaciones por uno de los goleadores más destacados del torneo local y acordó con Tigre la adquisición del 100% de su pase. El club de Victoria, además, conservará una plusvalía ante una futura transferencia.

Romero fue uno de los goleadores del Apertura, con siete goles Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Los números explican el interés que generó Romero. En el primer semestre convirtió 11 goles en 19 partidos, más dos asistencias, y se transformó en una de las principales figuras de Tigre. Su rendimiento abrió rápidamente una puja que excedió al mercado argentino: Sevilla, de España, y Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, también aparecieron entre los clubes interesados antes de que Parma avanzara por su contratación.

Boca había sido uno de los pretendientes con mayor repercusión. La posibilidad de incorporar al delantero tomó fuerza durante el mercado de pases, pero las diferencias económicas impidieron que las conversaciones prosperaran. Tigre pretendía obtener una cifra elevada por un futbolista cuyo valor había crecido de manera considerable durante los últimos meses y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme desistió de concretar la operación.

Parma fue finalmente el que tomó la delantera. En Italia, la Gazzetta di Parma también dio por concretado el acuerdo y señaló que el futbolista llegará a la ciudad para realizar los estudios médicos antes de rubricar su vínculo por cinco años.

Una nueva escala argentina en Parma

El salto a Europa tendrá además una particularidad para Romero. No desembarcará en un vestuario ajeno a los futbolistas de la Argentina. Parma cuenta con Mateo Pellegrino (exVélez), Mariano Troilo (exBelgrano), Christian Ordóñez (exVélez), Franco Carboni (exInter) y Lautaro Valenti (exLanús). A ellos se agrega Benjamin Cremaschi, nacido en los Estados Unidos y con nacionalidad argentina, a quien incluyen dentro de la diáspora de argentinos.

La colonia argentina podría sumar, además, otro integrante. Parma acordó la llegada a préstamo de Thomas De Martis, delantero de 18 años de Lanús y de la selección Sub 20, por una temporada, con la posibilidad de extender la cesión por otro año y una opción de compra. El marplatense, goleador del Sudamericano Sub 17 de 2025, disputó siete partidos en primera, ninguno como titular, y todavía no convirtió.

La situación de Pellegrino, precisamente otro centrodelantero, aparece vinculada con la búsqueda de Parma en el ataque. Según las versiones surgidas en Italia aportadas alrededor de la operación, su futuro podría quedar lejos del club ante el interés de Fiorentina. En ese escenario, la incorporación de Romero le permite al conjunto italiano sumar otro número nueve para su plantel.

David Romero contra Aníbal Moreno, en el partido entre Tigre y River en el Monumental; el delantero marcó un gol y dos asistencias aquella noche NurPhoto - NurPhoto

La conexión argentina de Parma, de todos modos, tiene antecedentes mucho más pesados que los del actual grupo. Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón y Ariel Ortega son algunos de los futbolistas del país que vistieron su camiseta, en distintas etapas, y dejaron una huella en una institución históricamente vinculada con jugadores provenientes del fútbol argentino.

Romero ahora tendrá la posibilidad de agregar su nombre a esa extensa lista. Lo hará después de un ascenso vertiginoso en su cotización: Tigre había adquirido en enero la totalidad de su ficha a Talleres, club en el que completó parte de su formación y que todavía conservaba derechos económicos vinculados con una futura venta.