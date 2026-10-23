D.C. United vs. FC Cincinnati, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre D.C. United y FC Cincinnati, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará este sábado 24 de octubre a las 20.30 h en el estadio Audi Field, ubicado en la ciudad de Washington, District of Columbia.

El presente de los protagonistas

El conjunto local, D.C. United, llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación precisamente frente a su rival de turno por 2-1. Por su parte, FC Cincinnati arriba al Audi Field con el ánimo alto, tras haber logrado una victoria por 2-1 ante el mismo oponente en su choque más reciente.

Antecedentes cercanos

Ambos equipos se conocen a la perfección, ya que se enfrentaron en la fecha previa de la competición. En aquel último cruce, el trámite resultó equilibrado pero terminó favoreciendo a FC Cincinnati, que supo imponerse por un marcador de 2-1 frente al D.C. United.

Lo que está en juego

Para D.C. United, el partido representa la oportunidad de tomarse revancha inmediata y recuperar terreno en la clasificación de la temporada 2026. FC Cincinnati, en tanto, buscará capitalizar el impulso de su victoria anterior para consolidar su buen momento en la tabla de posiciones durante la recta final de la fase regular.