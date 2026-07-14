De la “debacle de Dallas” al “show inolvidable”: la prensa mundial se rindió ante España y castigó a Francia

España derrotó por 2-0 a Francia, se clasificó para la segunda final mundialista de su historia y provocó una reacción contundente en la prensa internacional. Mientras los principales diarios españoles elogiaron el dominio colectivo del conjunto de Luis de la Fuente, los medios franceses describieron la derrota como una eliminación dolorosa, sin atenuantes y marcada por la superioridad del rival. Las referencias a una “lección”, una “pesadilla” y una “debacle” atravesaron las coberturas después de la semifinal disputada en Dallas.

El diario deportivo L’Équipe abrió su portada digital con una sentencia breve y categórica: “La casse à Dallas”, una expresión que puede traducirse como “el destrozo en Dallas”. En su crónica principal, el diario sostuvo que “la selección de Francia fue superada por España y eliminada en las semifinales de la Copa del Mundo”.

Luego señaló que los Bleus quedaron “asfixiados en todos los sectores del juego” y consideró “lógica” la derrota ante “una impresionante selección de España”. También remarcó que el conjunto ibérico volvió a salid victorioso frente a Francia después de la Eurocopa 2024, además de la Nations League 2025, ambas ocasiones en semifinales también.

Es la tercera eliminación consecutiva de Francia en semifinales ante España en tres competiciones distintas RONALDO SCHEMIDT - AFP

La descripción del desarrollo resultó todavía más dura. “Los Bleus sufrieron casi una lección de fútbol de los españoles”, escribió L’Équipe, que retrató una sensación inusual para una selección que había llegado al encuentro sin grandes sobresaltos durante el Mundial: “Frente al dominio español, nunca hubo realmente partido”.

El análisis también destacó la falta de reacción del equipo conducido por Didier Deschamps. Según el medio, Francia mostró una ofensiva “apática” y no encontró “ninguna reacción ni personalidad” después del descanso. La conclusión fue terminante: “La luz nunca llegó”. El encuentro, añadió, terminó con los gritos de “olé, olé” del público español.

La crítica también quedó reflejada en las calificaciones del diario. Lucas Digne, responsable del penal sobre Lamine Yamal que abrió el marcador, recibió un 2, la nota más baja del equipo junto con Michael Olise y Ousmane Dembélé. Por su parte, el capitán Kylian Mbappé obtuvo apenas un 3, mientras que el entrenador Deschamps también fue calificado con 3. Del lado español, Dani Olmo y Pedro Porro fueron los más destacados con 8, y el volante ofensivo de Barcelona fue elegido como la figura del partido. También recibieron muy buenas notas Unai Simón, Aymeric Laporte, Rodri, Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal, todos calificados con 7.

Así terminó Desire Doue en Dallas tras el final del partido SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Le Parisien eligió otra imagen vinculada con la fecha patria francesa para encabezar su cobertura: “Los fuegos artificiales fueron cancelados”. El diario aseguró que Francia fue arrastrada por “la ola roja española” y definió el resultado como “una cruel desilusión”.

“Francia recibió una lección de español, no muy lejos de una paliza”, sostuvo Dominique Sévérac en su análisis en el diario de París. La crónica apeló a la metáfora de las corridas de toros para explicar la superioridad de España: “Nada era posible ante la corrida de juego que la Roja impuso a los Bleus, aturdidos, estaqueados, golpeados e incluso lesionados”.

La publicación consideró que la diferencia entre ambos seleccionados todavía es “enorme” y dejó una tarea precisa para Zinedine Zidane, próximo entrenador francés: reducir esa distancia. El texto también fue severo con Mbappé, que “no pudo existir en ese infierno laberíntico”, sin espacios ni posibilidades de explotar su velocidad.

“Los Bleus no estuvieron a la altura del acontecimiento”, resumió Le Parisien. Para el medio, Francia jamás alcanzó la dimensión que exigía una semifinal de la Copa del Mundo, a diferencia del equipo de Luis de la Fuente, que ofreció su mejor producción del torneo “el día en que la historia cuenta doble”.

El análisis de Le Parisien de la eliminación de Francia

La mirada desde España fue diametralmente opuesta. MARCA encabezó su apertura web con “¡Otra vez es de verdad! ¡A la final del Mundial!. Su crónica estaba titulada como “Show inolvidable de España” y presentó la clasificación como una actuación destinada a perdurar. “En una semifinal de un Mundial, una fecha para elegidos, España despachó un espectáculo inolvidable”, expresó el diario.

La nota celebró el funcionamiento colectivo por encima de las figuras francesas. “Las estrellas las ponía Francia; el bloque lo exhibió España”, afirmó. También definió a Rodri como el líder de un equipo con “un mediocampo de artesanía, corte y confección” y un ataque de “sacrificio y fuegos artificiales”.

La crónica de diario MARCA pidiendo por la Argentina en la final

En otra de sus columnas, MARCA elevó el tono y apuntó directamente a la próxima semifinal. “Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?”, tituló Juan Ignacio García-Ochoa. El artículo imaginó una definición frente al seleccionado argentino, aunque reconoció que sería la alternativa más exigente. “Queremos a Argentina. Aunque sea más difícil. Porque mola más. Contra Messi. Contra la hinchada más loca del mundo”, escribió el periodista. También presentó ese eventual cruce como “el partido que siempre soñamos”, después de una Finalissima que no pudo disputarse en marzo pasado.

La misma columna calificó a España como “una tortura para Francia” y “el museo del terror”. El autor resumió el dominio a partir de una secuencia repetida: “Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque y toque. Y los franceses corriendo detrás”.

El rendimiento de Mbappé también quedó en el centro de otra nota de Marca. “Mbappé se despide del Mundial el día que España le borró del mapa”, fue el título. El diario sostuvo que el delantero firmó su peor actuación del campeonato, con un solo regate exitoso, dos duelos ganados sobre 11, ninguna ocasión creada y ningún disparo al arco.

“El futbolista que había gobernado el Mundial de principio a fin desapareció frente a España”, planteó el texto. La publicación describió la semifinal como la noche en que el capitán francés perdió toda influencia y quedó desconectado de un partido en el que nunca pudo correr, girar ni atacar los espacios.

La apertura del diario AS tras la clasificación de España a la final del Mundial

MARCA también elogió a Fabián Ruiz, a quien calificó con un 10, la nota más alta de su evaluación individual. El encabezado de ese análisis recurrió a un juego de palabras en francés: “Liberté, égalité, Fabianité” (Libertad, igualdad, Fabianidad). Rodri recibió 9,5, mientras que Pedro Porro, autor del segundo gol, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Dani Olmo obtuvieron un 9.

As abrió con otra sentencia de alto impacto: “Una lección para el mundo”. En su crónica, el diario afirmó que España no solo eliminó al que hasta ese momento había sido el mejor seleccionado del torneo, sino que además “se ganó la admiración y el respeto del aficionado al fútbol, viva donde viva”.

"Un histórico baile nos lleva a Nueva York", publicó diario AS

En su columna de opinión, el director de As, José Félix Díaz, tituló: “Un histórico baile nos lleva a Nueva York”. El análisis aseguró que España ya hizo historia, más allá del resultado de la final, y describió el partido como una actuación que permanecerá “en los libros, escuelas y documentales”.

Los medios británicos coincidieron con esa lectura. The Athletic tituló: “España supera ampliamente a Francia para llegar a la final del Mundial. ¿Fue siempre la selección número uno?”. En otro de sus análisis planteó una pregunta que resumió el desconcierto francés: “¿Qué salió mal para Francia en una actuación decepcionante?”

The Guardian también resaltó la diferencia entre ambos equipos: “España alcanza la final del Mundial después de que Oyarzabal y Porro hundieran a una decepcionante Francia”. El uso del término “sorry”, que en ese contexto puede traducirse como “pobre” o “decepcionante”, completó una tendencia general en las portadas internacionales.

De un lado, España apareció como un equipo dominante, solidario y dueño de una identidad reconocible. Del otro, Francia quedó retratada como una selección sin respuestas, neutralizada en ataque y superada en el mediocampo. Las palabras cambiaron según el país, pero el diagnóstico fue prácticamente unánime: la semifinal no solo dejó a España en la definición, sino que consolidó su condición de gran referencia futbolística del Mundial.