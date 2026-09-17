De los insultos a las pintadas: la furia contra Memphis Depay por el penal que falló ante Estudiantes

La pelota todavía no había salido del estadio cuando Memphis Depay ya había quedado convertido en el principal destinatario de la furia de los hinchas de Corinthians. El neerlandés mandó por encima del travesaño el penal que podía llevar a una definición desde los 12 pasos la serie ante Estudiantes y desató una secuencia que continuó varias horas después de la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores: insultos desde las tribunas, aficionados que lo esperaron a la salida del estadio, una salida por un camino alternativo para evitar la zona mixta y pintadas contra él en la sede del club.

“Memphis, caralho, fora do Timão!” (Memphis, carajo, fuera del Timão), fue uno de los cánticos que bajaron desde las tribunas del Arena Corinthians después del 1-0 de Estudiantes. La bronca no terminó allí. Incluso cuando quedaban pocos protagonistas dentro del estadio, un grupo de hinchas se amontonó en uno de los sectores de salida para insultar al delantero cuando abandonaba el escenario paulista.

Así se retiraba Depay de la cancha

Depay no habló. Según publicó el medio de San Pablo UOL, no atravesó la zona mixta y utilizó una ruta alternativa para retirarse del estadio. El episodio podría traerle otra consecuencia a Corinthians: el reglamento de la Conmebol establece que los futbolistas deben circular por ese sector, aunque no están obligados a brindar declaraciones, y que una eventual sanción económica para el club podría oscilar entre 8000 y 10.000 dólares. Gustavo Henrique tampoco pasó por allí.

La escena que desató todo había comenzado algunos minutos antes. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela no sancionó inicialmente la mano dentro del área, pero recibió el llamado del VAR, a cargo de su compatriota Juan Soto Arévalo, revisó la acción y finalmente cobró penal. Depay tomó la pelota y, mientras esperaba la ejecución, los jugadores de Estudiantes comenzaron a jugar también su partido alrededor del punto penal.

Ezequiel Piovi se acercó para hablarle al neerlandés y futbolistas de Corinthians lo apartaron rápidamente. Al mismo tiempo, varios compañeros de Depay rodearon el punto del penal para proteger el lugar. Leandro González Pírez, a quien le cobraron la mano, y Alexis Castro, autor del gol, también se aproximaron y se produjo un careo entre jugadores de ambos equipos. Piovi fue el último futbolista de Estudiantes que quedó frente al delantero y le habló antes de la ejecución.

Después llegó el remate. Depay tomó carrera y lanzó el derechazo muy por encima del arco de Fernando Muslera. Ya no había tiempo para otra oportunidad: Estudiantes ganó 1-0 y avanzó a las semifinales. El neerlandés quedó unos segundos inmóvil y después intentó cubrirse el rostro con la camiseta.

La definición de Depay por encima del travesaño Andre Penner - AP

El fallo tampoco apareció como un episodio aislado dentro de sus antecedentes recientes. Según O Globo, Depay ejecutó seis penales desde su llegada a Corinthians en 2024 y convirtió tres. Cinco fueron durante los partidos y uno correspondió a una definición: marcó ante Cuiabá y Gremio y en la serie frente a Cruzeiro; le atajaron uno contra Mirassol y lanzó afuera frente a Palmeiras y ahora Estudiantes.

La reacción continuó durante la madrugada. Los muros de Parque São Jorge, sede de Corinthians, amanecieron con pintadas dirigidas contra el delantero. “Fora, Memphi$”, decía una de las inscripciones. Otros mensajes apuntaron directamente al costo de su contrato: “Salário de milhões, futebol de centavos”.

Tras caer ante Estudiantes, aparecieron pintadas en Corinthians pidiendo la salida del neerlandés y cuestionando su millonario contrato x/@Todo_enjuego

El aspecto económico amplificó la repercusión en Brasil. Depay renovó recientemente su contrato hasta 2028 y su vínculo supone una importante inversión para Corinthians. A la vez, UOL calculó que la eliminación frente a Estudiantes privó al club de ingresar 2,3 millones de dólares correspondientes al premio por alcanzar las semifinales de la Libertadores. Corinthians terminó su participación con cinco millones, aproximadamente, obtenidos en premios durante el torneo.

“Salario de millones, fútbol de centavos”, otra de las frases que aparecieron pintadas en la sede de Corinthians x/@Todo_enjuego

Mientras desde afuera crecían los cuestionamientos, Fernando Diniz salió a proteger a su futbolista. “Se siente la peor persona del mundo en este momento, porque todo recae sobre él. Pero no es así”, sostuvo Diniz. Y remarcó: “No perdió solo Memphis, perdimos todos”. El entrenador explicó que Depay y Rodrigo Garro son los encargados habituales de las ejecuciones y que cualquiera de los dos podía asumir aquella responsabilidad.

“Para patear un penal hay que tener mucho coraje. Él tuvo el coraje para patearlo y erró. Los penales se fallan”, señaló. “¿Cuántos jugadores enormes en la historia del fútbol mundial erraron penales importantes? Hoy le tocó a él”, añadió.

Diniz rechazó, además, que el error pudiera relacionarse con la negociación que antecedió a la renovación del contrato o con la condición física del atacante. “No perdió el penal por todo eso, lo perdió porque lo perdió”, afirmó. Sobre el ánimo general del plantel, fue gráfico: “Está todo el mundo muy triste. Hoy es un día como cuando muere alguien, de tristeza general”.

EL argentino Garro también eligió respaldarlo. Consultado acerca de si había pensado en ejecutar él mismo el penal, el argentino evitó entrar en la discusión. “Sería una cobardía de mi parte hablar de eso acá”, respondió. Luego dijo: “Entiendo también que es una responsabilidad muy grande, entiendo también la dimensión, pero no hablaría bien de mí decir que yo quería patear el penal. Creo que Memphis tomó la responsabilidad, ayudó, y pasó lo que pasó. Ahora tenemos que estar cerca de él”.

La cara de tristeza de Depay tras tirar por encima el penal que le daba el empate a Corinthians Sports Press Photo - Getty Images South America

El lateral izquierdo Matheus Bidu contó que, inmediatamente después de la eliminación, el plantel todavía no había tenido una conversación con el neerlandés. “Nadie habló todavía. Es parte del fútbol, no conseguimos convertir. El equipo rival tuvo una oportunidad y la aprovechó, no hay qué decir”, explicó.

Para Depay, además, Estudiantes profundizó una sucesión adversa ante equipos de la Argentina desde que desembarcó en Corinthians. Ya había quedado eliminado frente a Racing en las semifinales de la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente sufrió derrotas contra Huracán y Platense. Esta vez dispuso de la oportunidad de prolongar la noche de Corinthians desde los 12 pasos. No pudo hacerlo. Y quedó en el centro de una eliminación que golpeó con fuerza al Timão y que, del otro lado, depositó a Estudiantes entre los cuatro mejores de América tras 17 años.