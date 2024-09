De Messi a Neymar: los mensajes del mundo del fútbol a Luis Suárez por su retiro de la selección uruguaya

Escuchar

Entre lágrimas y emoción, Luis Suárez anunció a través de una conferencia de prensa su retiro de la selección uruguaya de fútbol. De esta manera, el delantero tendrá su último partido con su país el viernes 6 de septiembre ante Paraguay, en el estadio Centenario de Montevideo. “Lo venía pensando y analizando, es el momento indicado”, expresó.

En tanto, la selección bicampeona del mundo lo despidió al ‘Pistolero’ con un emotivo video sobre la base de la canción “A las 9″, de No Te Va Gustar, y en el que se proyectan imágenes del momento en el que Suárez comunicaba su decisión. “¿Cómo que tenés que irte? No te vayas, Luis. No estamos listos”, escribieron.

No te vayas, Luis. No estamos listos. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/MOtR283tFh — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 3, 2024

Por su parte, el mundo del fútbol también homenajeó al delantero y le envió su mensaje. Uno de ellos fue Lionel Messi, su excompañero del Barcelona y gran amigo, quien publicó en Instagram una foto de ambos abrazándose durante el último cruce entre la Argentina y Uruguay en la Bombonera, y comentó: “Sos único, dentro y fuera de la cancha. Te quiero mucho”.

El mensaje de Messi a Suárez por su retiro de la selección uruguaya

A su vez, también se sumó el brasileño Neymar, último integrante del histórico tridente conformado en Barcelona, junto con el argentino y el uruguayo. “Luisito, para siempre. Pusiste tu nombre en la historia del fútbol de tu país. Eres muy grande, te quiero mucho”, manifestó el delantero de Al-Hilal.

Neymar despidió a Suárez de la selección uruguaya

Además, el exfutbolista David Beckham, quien es uno de los accionistas del club donde actualmente juega Suárez, indicó: “Felicitaciones mi amigo por una increíble carrera internacional. Fue un placer verte jugar siempre con pasión”.

En cuanto a sus compañeros, Fernando Muslera, exarquero de la selección uruguaya, dedicó unas emotivas palabras para su excompañero. “Privilegiado de haber compartido muchos años dentro y fuera de la cancha. Felicitaciones por tu trayectoria con la más hermosa. Gracias”, escribió quien fue parte del plantel campeón de la Copa América 2011 junto con Suárez.

En esta línea, Diego Godín, excapitán de la Celeste, señaló: “Gracias por tanto, amigo. Sos leyenda”. “No puedo escribir ni decir todo acá, prefiero decírtelo en persona. Pero gracias, de verdad, gracias por tanto. Me siento un privilegiado de haber sido tu compañero de mil batallas, de mil mates, trucos, concentraciones, festejos, tristezas, calenturas, abrazos de gol y más. Igual, el honor y el orgullo más grande es haberlo hecho como amigos. Disfrutá de todo, de cada minuto, porque te lo merecés. Nos vemos el viernes. Ahí voy a estar”, continuó.

También se sumó Diego Lugano, otro de los jugadores que portó la cinta y fue compañero del goleador. “Claramente dio lo que tenía y lo que no también, en lo futbolístico y en lo emocional. Solo quedan palabras de agradecimiento por haber sido compañero suyo, por haber dado tanto. Estoy orgulloso de haber sido contemporáneo de él”, sostuvo en diálogo con el programa Quiero fútbol.

Luciano Rodríguez, delantero de la Celeste y de Bahía de Brasil, publicó un emotivo mensaje de despedida: “Gracias ídolo por todo los que nos diste a los uruguayos. Marcaste mi infancia y la de muchos chicos que alguna vez soñábamos con ser como vos. Sos grande adentro y afuera de la cancha. Un ejemplo de superar la adversidad y obstáculos que la vida te puso. Por eso sos distinto, inigualable”.

Asimismo, Lucas Torreira, otro de sus compañeros de selección, le agradeció: “No hay palabras para describirte. Te entregaste siempre al máximo por nuestro país. Trabajo, sacrificio y mucha humildad, siempre. Un crack dentro y fuera de la cancha”.

También se expresaron otros uruguayos que compartieron equipo con Suárez, como Matías Vecino (jugador de Lazio, de Italia), Fabricio Díaz (Al-Gharafa, de Qatar), Rodrigo Muñoz (retirado) y Christian Almeida (River Plate, de Uruguay).

