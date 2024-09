El emotivo video de la AUF a Luis Suárez y el apoyo de Federico Valverde a Marcelo Bielsa por los incidentes en la Copa América: “Fue el único que nos salió a defender”

Escuchar

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó un sentido video que resume toda la emoción que genera desde anoche el anuncio de Luis Suárez de despedirse del seleccionado charrúa este viernes, cuando la Celeste reciba a Paraguay en Montevideo. Con la frase “Cómo que tenés que irte?” y la canción “A las 9″, de la banda uruguaya No Te Va Gustar, que precisamente arranca con esas palabras y continúa: “... si recién te vi llegar”, el posteo de la cuenta oficial del seleccionado uruguayo había superado las 45.000 reproducciones en apenas tres horas.

😭 ¿𝐂𝐨́𝐦𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐞́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐫𝐭𝐞?



No te vayas, Luis. No estamos listos. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/MOtR283tFh — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 3, 2024

Vestido con una remera blanca, saco azul y pantalón beige, Suárez (37 años) convocó en la noche del lunes a la prensa en un salón del estadio Centenario porque tenía “algo para decir”, el lema de la reunión. Entre lágrimas, con la voz entrecortada, abrió la conferencia de prensa: “El viernes será mi último partido con la selección de mi país. Lo venía pensando y analizando, es el momento indicado. Lo voy a jugar con la misma ilusión y ganas que mi primer partido en 2007. Voy a dejar la vida el viernes, como me enseñaron en mi país. Me voy con la tranquilidad de que di todo, lo máximo, no tengo nada para reprocharme”.

Suárez es el máximo goleador histórico, con 69 tantos (siete en mundiales, ocho en Copa América, 29 en eliminatorias, tres en Copa Confederaciones y 22 en amistosos) en 142 partidos, 11 gritos más que su socio contemporáneo Edinson Cavani, que en mayo también cerró su trayectoria en el conjunto nacional. Fue pieza vital en el único título de Uruguay en los últimos 15 años, la Copa América 2011, disputada en la Argentina, donde anotó cuatro goles -incluido uno en la final ante Paraguay en el Monumental- en seis cotejos y fue elegido el Mejor Jugador del torneo.