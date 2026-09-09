Balón de Oro 2026: favoritos y cuándo se entrega

El Balón de Oro 2026 ya tiene confirmados a sus 30 contendientes, que sueñan con quedarse con el prestigioso premio al Mejor Jugador del Mundo en la temporada 2025-2026. Lionel Messi es uno de los nominados y, al mismo tiempo, uno de los principales favoritos por su nivel en Inter Miami y su actuación inolvidable en el Mundial 2026 con la selección argentina. Sin embargo, todo indica que el galardón se lo disputarán fuertemente, también, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri.

El inglés la rompió en Bayern Múnich, club con el que ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 goles en 31 partidos, y también con la selección de Inglaterra, pero se quedó afuera de la Champions y de la Copa del Mundo en semifinales. El extremo español tuvo un rendimiento muy discreto en el Mundial -aunque fue campeón del mundo- y se quedó afuera en los cuartos de final de la Champions League, pero ganó LaLiga siendo clave.

¿Será el año de Harry Kane? El delantero inglés se ilusiona con ganar el Balón de Oro 2026 Ebrahim Noroozi - AP

El francés fue el máximo goleador de LaLiga y de la Copa del Mundo, donde estableció un récord al convertirse en el máximo anotador de la historia, pero no levantó trofeos. Por último, el mediocampista español se consagró campeón del mundo con la Furia Roja al igual que Yamal y fue elegido como el mejor futbolista del certamen ecuménico, aunque no tuvo grandes actuaciones con Manchester City a lo largo de la temporada pasada.

Messi, por su parte, es quien más Balones de Oro posee, con ocho y con tres de ventaja sobre Cristiano Ronaldo, y se metió nuevamente entre los favoritos. Más allá de que juega en la Major League Soccer (MLS), su actuación inolvidable en la Copa del Mundo lo pone en la lista de candidatos. En su último torneo con la albiceleste convirtió ocho goles y alcanzó la final, siendo la figura excluyente del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Lionel Messi y otra Copa del Mundo excepcional que lo puso entre los candidatos al Balón de Oro Maja Hitij - FIFA - FIFA

La ceremonia tendrá lugar el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra. Tras el cierre de una temporada intensa, marcada por la disputa del Mundial, la revista France Football prepara el reconocimiento para los mejores. Esta edición toma en cuenta el período comprendido entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha de la final de la Copa del Mundo en la que España derrotó a la Argentina por 1 a 0.

Todos los nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)