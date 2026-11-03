Defensa y Justicia e Independiente empataron 1-1 con una muy buena actuación de los arqueros

Independiente acumuló su quinto partido sin sumar de a tres, dejó para la última jornada la definición de su pase a los octavos de final del Clausura (recibirá a Deportivo Riestra) y prácticamente se despidió de la posibilidad de entrar en la Sudamericana 2027 por la Tabla Anual. Fue un empate que le cayó apenas un poco mejor a Defensa y Justicia, que ya tiene asegurado su puesto en los playoffs y puede seguir soñando con colarse en la copa continental, aunque para lograrlo tendría que amargarle la vuelta olímpica a Boca, en la Bombonera, en el cierre del torneo. Fue 1 a 1, en un choque tan igualado que incluso los arqueros empataron para ser las figuras de la noche.

Las intenciones son primordiales a la hora de plantear un partido de fútbol. No es lo mismo salir del túnel con la decisión de esperar cerca del área propia, entregarle voluntariamente la pelota al adversario y aprovechar las pérdidas para lanzar pases largo a los espacios vacíos que pisar el césped con afán dominador, armar sociedades y moverse en bloque para atacar y defender. En ese aspecto, lo del Halcón y el Rojo fue irreprochable: los dos quisieron jugar, ninguno se encerró atrás ni le escapó a las ganas de ser protagonista. Otra cosa es lo que sucede cuando todo se pone en marcha.

David Barbona y Facundo Cruz disputan la pelota en el aire; Defensa y Justicia empezó mejor, pero Independiente empató de penal JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

Julio Vaccari tiene una idea muy definida del fútbol que quiere que practiquen sus equipos. Lo conocen a la perfección en Florencio Varela, donde cumple su segunda etapa, ambas con resultados muy positivos. Pero también saben de sus argumentos en Avellaneda, donde estuvo desde junio de 2024 hasta diciembre de 2025 (varios de sus exdirigidos fueron a saludarlo antes del partido, incluyendo a Iván Marcone, ausente en el campo por llegar a cinco amarillas), y alcanzó una semifinal en el primer semestre de ese año.

Lo mejor de Defensa - Independiente

Con semejante bagaje previo, a unos y otros les fue sencillo adivinar cuáles eran las claves para cortar los circuitos de juego del rival. Se trataba de presionar la salida adversaria y tapar líneas de pase para que ninguno pudiese atravesar con fluidez la mitad de la cancha. En esos casos, la emoción y la brillantez pasa a depender de la precisión en el toque y/o la habilidad para quebrar ese achique. Fue por ese lado que durante casi todo el primer tiempo, a Defensa y Justicia e Independiente les faltó creatividad y talento para transformar las buenas ideas en acciones limpias para arrimar peligro a los últimos metros de la cancha.

Hasta pasada la media hora, Matías Borgogno y Santiago Mele fueron espectadores de un ida y vuelta al cual la escasez de definición y generación de peligro le fue restando intensidad. Seguramente no imaginaban que acabarían siendo piezas fundamentales para explicar el marcador final.

El festejo de Maxi Meza, que al igual que en el clásico con Racing, marcó de penal para lograr el 1-1 con Defensa y Justicia; lo sigue Josias Palais JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

A veces, en casos así, lo que cambian el rumbo son los gestos de guapeza. Lo tuvo César Pérez a los 37 para ir al suelo a pelear un balón que parecía de Juan Miguel Arrayago. El volante chileno pudo soltar el pase atrás, prolongó David Barbona y Leandro Fernández certificó la infalible ley del ex. Tres minutos más tarde fue Maximiliano Meza el que decidió disputar una pelota suelta. Anticipó sobre la izquierda del área, el mismo Pérez se tiró para trabarlo. Martínez Beligoy vio la infracción afuera cuando era adentro, el VAR lo corrigió y Meza puso el 1 a 1.

Los goles -imprevistos- abrieron la caja de las emociones. Antes del descanso, Mele tuvo la ocasión de reivindicarse después de la acción que le costó al Rojo la derrota ante Boca hace una semana, tapándole dos remates lejanos a Barbona y Jeremías Lucco, y un zurdazo desde cerca al propio Lucco.

Posiblemente, ninguno de los dos técnicos se haya sentido satisfecho, pero una vez desordenada la táctica, nunca más se recuperó la línea académica trazada en los vestuarios. Ya en el arranque del segundo tiempo, el arquero uruguayo atoró primero y anticipó después a Juan Gutiérrez hasta impedirle el remate en la misma jugada, mientras que Pérez desvió un disparo en soledad desde el punto del penal. Del otro lado, Borgogno le negó el festejo dos veces seguidas a Meza, la segunda de manera espectacular.

Todavía más cerca del final, el guardavallas del Halcón arañó una media vuelta del Chimy Ávila y el travesaño colaboró en el despeje, mientras que Mele (que en más de una ocasión estuvo cerca de arruinar con su mal juego de pies lo bueno que hizo bajo los tres palos), sacó del ángulo un tremendo zurdazo de Fernández.

Con sus atajadas, los arqueros acabaron llevando un partido desparejo en el juego hasta ese empate que ninguno quería, pero mucho menos Independiente. Su ser o no ser en el 2026 se jugará en la última bola de su desteñido Clausura.