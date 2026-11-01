Lionel Messi en New England Revolution - Inter Miami, en vivo: un duelo caliente

20:54 | Calientan en el campo de juego

Lionel Messi y Rodrigo De Paul ya están en el campo de juego con los trabajos previos al encuentro.

20:21 | Los once de New England

Esta es la formación de New England Revolution: Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder y Willian Sands; Matt Polster, Brooklyn Raines, Peyton Miller y Daniel Gazdag; Carles Gil; Dor Turgeman.

20:19 | La formación de Inter Miami

Con la confirmación oficial, esta es la formación de Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Silva y Fray; Rodrigo De Paul, Segovia y Bright; Riquelme, Lionel Messi y Germán Berterame.

Here's how we line up. 📋 pic.twitter.com/XvpUq80MLl — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 1, 2026

20:14 | Cómo llega Inter Miami

Inter Miami, ya clasificado a los playoffs de la MLS, llega luego de rescatar un agónico empate ante Cincinnati. Los argentinos Lionel Messi, Gonzalo Luján, David Ayala, Germán Berterame y Rodrigo De Paul, fueron titulares, y este último dio la asistencia para el gol del empate. Los dirigidos por el Kily Gonzalez están terceros en la Conferencia Este, a dos puntos de New England y a 15 de Nashville SC, el líder.

20:09 | Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre New England Revolution e Inter Miami

En el estadio Gillette Stadium, New England Revolution se enfrenta con Inter Miami, desde las 21, por la MLS, buscando desplazar al conjunto local como único escolta de la Conferencia Este. El encuentro lo dirige Pierre Luce Lauziere y lo televisa AppleTV.