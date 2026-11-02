A Ramírez le quedó grande el Superclásico: dos rojas correctas a River, pero sin el mismo criterio con Boca

En una semana cuya previa estuvo cargada por las declaraciones de varios protagonistas, el arbitraje de Nicolás Ramírez no pasó inadvertido, tuvo decisiones polémicas, expulsó a dos defensores de River y mostró una vara diferente ante acciones similares: pese a echar correctamente a Lucas Martínez Quarta –a los 10 minutos del primer tiempo- y Gonzalo Montiel, el juez obvió la segunda amonestación para el capitán de Boca, Leandro Paredes, mientras que una dura infracción de Lautaro Blanco fue penada con amonestación, más allá del parecido de esa entrada a la que había dado Montiel.

Al juez del superclásico, el trámite se le fue de las manos. La conducción del encuentro por parte de Ramírez fue deficiente, ya que su primera decisión importante lo precipitó a otras determinaciones que después carecieron de lógica. A los 7 minutos de empezado el encuentro en la Bombonera, el árbitro que dirigía por cuarta vez el cotejo más popular del país ni siquiera vio falta cuando Martínez Quarta tackleó a Miguel Merentiel.

¿LA JUGADA QUE CAMBIÓ EL PARTIDO? ASÍ FUE LA FALTA DE MARTÍNEZ QUARTA QUE LE SIGNIFICÓ LA ROJA A RIVER vs BOCA



BOCA ENCONTRÓ EL GOL, TRAS CABEZAZO DE DI LOLLO: ASÍ FUE EL 1-0 ANTE RIVER



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Rodolfo Arruabarrena, el técnico de Boca, explotó y reclamó desde el banco de suplentes, mientras que desde River se sobresaltaron cuando el árbitro no reanudó el juego y fue a la cabina al costado del campo de juego, debido al llamado de Silvio Trucco desde el VAR. En esas circunstancias, Ramírez repasó las imágenes y corroboró que el zaguero del Millonario directamente se arrojó con ambos brazos y tomó al delantero cuando procuraba llegar a una habilitación de Santiago Ascacibar.

Los defensores que estaban a los costados no podían llegar antes que Merentiel a ese balón hacia el que se dirigía el uruguayo, sólo con el arquero Santiago Beltrán como obstáculo entre él y la ilusión de convertir. Después de la revisión, Ramírez comunicó que observaba falta del zaguero visitante, que constituía la interrupción de una ocasión manifiesta de gol y que, por ende, la pena era la expulsión. Los hinchas de Boca lo festejaron como un gol, mientras que los futbolistas de River rodearon al árbitro, enojados por la sanción.

Boca recibe a River Plate por la fecha 15 del torneo Clausura Mercadolibre de La Liga Profesional de Fútbol. Domingo 1 de Noviembre, 2026. Gonzalo Colini - La Nación

Para la aplicación de que una jugada es de ocasión manifiesta de gol, según el reglamento, se consideran cuatro aspectos: la distancia entre el lugar donde se cometió la infracción y el arco; la dirección del juego; la probabilidad de mantener o recuperar el balón; y la posición y número de defensores y atacantes. Con esos conceptos, el único punto que abriría el debate es el de la probabilidad de mantener o recuperar el balón, ya que los otros tres avalan la sanción de Ramírez a expensas del VAR.

Boca recibe a River Plate por la fecha 15 del torneo Clausura Mercadolibre de La Liga Profesional de Fútbol. Domingo 1 de Noviembre, 2026. Gonzalo Colini - La Nación

Luego de la lógica roja a Martínez Quarta a los 10 minutos, Ramírez empezó a perder rápidamente el dominio del encuentro y la mayoría de los jugadores lo enfrentaron permanentemente. Además, ante acciones bastante parecidas su criterio de sanción no era siempre el mismo, incluso en aquellas menos significativas. Esa falta de paridad en el criterio crispó todavía más los ánimos de los protagonistas.

Antes del final del primer tiempo, en un altercado entre varios jugadores, Leandro Paredes fue amonestado tras un encontronazo con Marcos Acuña, quien también vio la tarjeta amarilla. El capitán de Boca, que sería reemplazado en los últimos minutos de la segunda parte, le cometió una clara infracción a Galván, quien lo había anticipado en la mitad de la cancha. El 5 del Xeneize, quien al barrer enganchó al mediocampista visitante, tendría que haber recibido la segunda amarilla y, por ende, ser echado.

TODO RIVER pidió tarjeta roja para Leandro Paredes (estaba amonestado) por esta infracción.



¿Ustedes? ¿Cómo la vieron?



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Antes de aquella situación polémica, otra jugada había sido reclamada por River: Lautaro Blanco, en el campo rival, fue con vehemencia a disputar la pelota, llegó tarde y su entrada –con los tapones- fue sobre la zona del tobillo y parte del botín de Andrada, quien quedó tendido en el césped. Ramírez sancionó la falta y amonestó al lateral izquierdo local, quien después recibiría una durísima patada de Gonzalo Montiel, a los 33 minutos del segundo tiempo.

Esa infracción del lateral campeón del mundo fue castigada con la tarjeta roja por parte de Ramírez, quien terminó rodeado por los jugadores del Millonario, quienes le reprochaban que ante la similitud de la patada de Blanco sobre Andrada no había tenido el mismo criterio. En tal caso, el error fue que el referí bien podría haber expulsado al marcador de punta izquierdo azul y oro, pero la expulsión de Montiel fue correcta.

¿Y ACÁ? Todo River pidió penal por esta acción entre Di Lollo y Otamendi dentro del área de Boca.



¿Qué opinan ustedes?



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Las tarjetas amarillas que sacó desde la primera parte el juez tampoco tuvieron uniformidad de criterios. En total, Boca concluyó el partido con siete amonestados (Di Lollo, Facundo Herrera, Paredes, Blanco, Alan Velasco, Enner Valencia y Ayrton Costa), mientras que en River vieron ese cartón Acuña y Rafael Santos Borré (en el banco de suplentes, por reclamar).

En las áreas no hubo acciones extremas, pero River pidió penal durante el segundo tiempo, luego de un centro en el que Nicolás Otamendi fue a buscar el balón mientras era marcado por Lautaro Di Lollo: el defensor campeón del mundo aseguró haber sido tomado por el autor del gol del encuentro, aunque en el inicio de la carrera había sido él quien sujetaba a su marcador. La acción, propia de juego, no revestía la necesidad de ser sancionada como falta.

¡ROJA PARA MONTIEL!



Ramírez expulsó al jugador de River después de una falta saobre Blanco.



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Así, Ramírez completó un superclásico que le quedó grande, ya que el VAR tuvo que advertirle la falta de la primera expulsión, no tuvo criterios ecuánimes y el temperamento de los futbolistas lo desbordó.