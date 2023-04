Del grito de guerra de la Bombonera al semáforo de los jugadores de Boca en la victoria agónica contra Pereira

escuchar

El runrún en las tribunas de la Bombonera se escuchaba desde el primer minuto del partido contra Deportivo Pereira, de Colombia. El estadio era una olla a presión, un equilibrio inestable que podía decantarse hacia la bronca o el aliento desmesurado. Ocurrió lo primero a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando los visitantes se pusieron en ventaja. El coliseo xeneize entonó durante un tiempo prolongado el grito de guerra: “Jugadoooores...la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie ”. Y llegó el empate de Luis Advíncula. Y más tarde, el triunfo gracias al gol de Alan Varela. Y la redención de toda una hinchada que pasó de la furia al éxtasis en un puñado de minutos.

El entrenador de Boca, Jorge Almirón, reconoció el rol de los hinchas en la levantada del equipo. “Fue un momento complicado, empezaron a cantar esa canción que hace años que no se canta y el equipo lo revirtió, salió la mística de esta camiseta. Se ganó a lo Boca”, analizó tras el triunfo, el primero de su ciclo, que además le permite quedar con cuatro puntos en dos partidos en la Copa Libertadores, el gran objetivo del club.

El termómetro de los hinchas fue de mayor a menor. Las críticas se hicieron más efusivas tras el gol (luego anulado) de Pereira en el primer tiempo. Los plateístas se hartaron de ver cómo los colombianos llegaban como querían al área defendida por Sergio Romero y Boca mostraba las mismas grietas defensivas de los últimos tiempos. Apenas se salvaba un futbolista, que redondeó un partido consagratorio en su debut internacional: Valentín Barco.

Pero cuando los colombianos se pusieron en ventaja a 15 minutos del final del partido y la sombra de la derrota arreciaba, el hincha xeneize no aguantó más. Se aferró a la mística de la Bombonera para espabilar a sus futbolistas y entonó la clásica crítica colectiva. A diferencia de los antecedentes más recientes, cuando el canto era parcial y sectorizado, esta vez partió desde los cuatro puntos cardinales de la cancha. Fue al minuto 77...y surtió efecto.

Los antecedentes

Más allá de que a Boca se le niegue la Copa Libertadores, a nivel local siempre anima los torneos y pelea en lo alto de la tabla de posiciones. Los seis trofeos ganados durante la gestión Jorge Amor Ameal-Juan Román Riquelme funcionaron como una trinchera para las críticas. Hasta ahora. Aunque para muchos jóvenes hinchas de Boca la de este martes fue la primera vez de ese grito, hay antecedentes cercanos.

Apertura 2004: Boca 0 vs. Instituto 0

El equipo dirigido por Miguel Ángel Brindisi no pudo ganarle a la Gloria pese a contar con un jugador más por la expulsión de Daniel “Miliki” Jiménez. Los hinchas explotaron sobre el final del partido con el cántico, y el entrenador renunció la fecha siguiente tras el Superclásico en el estadio Monumental.

Boca 0 vs. Rafaela 3 (Torneo Transición 2014)

Fue en la última etapa de Carlos Bianchi como entrenador xeneize (también se iría a la semana siguiente, esta vez tras perder con Estudiantes en La Plata). El equipo jugó un pésimo partido, con errores defensivos flagrantes, como en el tercer gol de La Crema, anotado por Federico González. El tercer gol fue de Guillermo “Pol” Fernández, quien estaba cedido por Boca en el equipo de Santa Fe. Y por respeto al club que lo formó, el mediocampista no lo gritó. Hoy, Fernández es el capitán de Boca.

El semáforo de los jugadores de Boca: del más criticado al más aplaudido

El futbolista xeneize más criticado durante el partido fue Luis Advíncula. Al peruano los plateístas no le perdonaron ningún error durante el encuentro, y explotaron cuando perdió la marca del colombiano Jimer Fory, quien enmudeció a la Bombonera con su gol, el primero del partido. Los reproches para el marcador de punta derecho vienen de hace varios partidos y no nacieron en el encuentro con los colombianos. Dúctil para atacar, Advíncula suele perder las marcas al defender. Y los rivales lo aprovechan. Su gol palió un poco los insultos, y sirvió para que Boca volviera a estar en partido. Pero no cambió la opinión del hincha sobre su rendimiento.

Otros dos jugadores de Boca que recibieron reproches fueron Nicolás Valentini y Darío Benedetto. Aunque ninguno de los dos está en el pedestal como Advíncula, el zaguero juvenil fue blanco de los reproches por la mala tarea de la zaga central, junto a su compañero Nicolás Figal. Al delantero, muy lejos de su nivel habitual y mucho más preocupado por que le cobren una falta que por encontrar el arco, lo salva su pasado goleador.

Benedetto no llega a una pelota en un ataque de Boca contra Pereira LA NACION/Mauro Alfieri

El semáforo en amarillo es para Óscar Romero. El paraguayo está lejísimo del nivel que supo mostrar en Boca ni bien llegó y los hinchas no entienden si juega de carrilero, enlace o mediocampista mixto. Ese don para jugar a la pelota (y algunos goles) lo exculpan de ser el blanco principal de las críticas de los hinchas xeneizes. Pero muchos empiezan a perder la paciencia con el paraguayo.

El dueño del semáforo verde es indiscutido: Valentín Barco. A sus 18 años, el lateral izquierdo debutó con honores en la Copa Libertadores. Jugó con el aplomo de un veterano y recibió la ovación de todo el estadio. Además, le dio la asistencia a Alan Varela para el gol del triunfo. El Colorado redondeó un partido completo, demostrado además por las estadísticas: fue quien realizó más toques de pelota (103), quien recibió más faltas (8), quien recuperó más la pelota (12 veces), quien ganó más duelos (21) quien completó mayor cantidad de gambetas (4). “Es un orgullo enorme, la gente me banca mucho y le agradezco todo el cariño”, dijo el juvenil, preseleccionado por Javier Mascherano para el Mundial Sub 20, a ESPN.

Benedetto se suma a la lista de lesionados

El delantero xeneize dejó la cancha con una molestia muscular y fue reemplazado por Luis Vázquez. Este miércoles se le realizarán estudios para conocer el grado de la lesión, pero todo apunta a un desgarro, por lo que podría perderse el Superclásico del próximo 7 de mayo en el Monumental.

Será un integrante más de una larga lista de lesionados que tiene a: Marcos Rojo (en recuperación de una rotura de ligamentos), Bruno Valdez (desgarro), Juan Ramírez (desgarro en el bíceps femoral, se pierde el Superclásico), Luca Langoni (lesión muscular grado 1 en el isquiotibial derecho) y Frank Fabra (esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha).

