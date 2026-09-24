Deportick: así es el registro en el sitio para comprar entradas para la despedida de Messi de la selección argentina

La selección argentina se enfrentará a Bolivia en Córdoba y a Burkina Faso y Benín en el Monumental en la próxima fecha FIFA. El partido más aclamado de los tres será el último, ya que marcará el retiro de Lionel Messi del seleccionado albiceleste. Se jugará el martes 6 de octubre, en horario a confirmar, y las entradas se pueden adquirir en Deportick a partir de este jueves 24 de septiembre a las 18.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya dio a conocer los precios de las entradas para los tres encuentros, aunque los boletos para el primero, que contará con el 50% del aforo al igual que el segundo por una sanción de la FIFA, ya están casi agotados. Para el partido despedida de ‘Leo’ en la cancha de River, la popular es la entrada más barata y tiene un valor de $90.000 (los menores de entre 3 y 10 años abonan $29.000), mientras que las plateas más caras, las medias San Martín y Belgrano, cuestan $480.000.

El Monumental verá el último tango de Messi con la camiseta de la selección argentina Manuel Cortina

Cómo funciona Deportick

Los tickets para la despedida de Messi de la selección argentina se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. La modalidad del expendio es similar a la de los encuentros anteriores en el país. Se pueden comprar desde este jueves a las 18 al igual que los boletos para el cruce ante Burkina Faso (los correspondientes al duelo contra Bolivia se pusieron a la venta este lunes y ya están casi agotados).

Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías de un estadio a confirmar.

en las boleterías de un estadio a confirmar. Las personas con discapacidad también deben gestionar su ingreso a través del sitio web.

El anuncio de Deportick sobre la venta de entradas de los amistosos de la selección argentina ante Burkina Faso y Benín

El paso a paso para comprar entradas

Registrarse: El primer paso para adquirir boletos es acceder a www.deportick.com. El usuario debe estar registrado e iniciar sesión con sus datos personales.

El primer paso para adquirir boletos es acceder a www.deportick.com. El usuario debe estar registrado e iniciar sesión con sus datos personales. Ingresar al sitio web antes de que comience la venta: La venta de entradas comienza este martes 22 de septiembre a las 18.

La venta de entradas comienza este martes 22 de septiembre a las 18. Esperar en la fila virtual y seleccionar la cantidad de entradas: Cuando la plataforma indique que ya es su turno, el usuario deberá indicar cuántas entradas quiere comprar.

Cuando la plataforma indique que ya es su turno, el usuario deberá indicar cuántas entradas quiere comprar. Elegir la ubicación: Después de seleccionar la cantidad, hay que elegir el sector del estadio, ya que el valor de la entrada variará de acuerdo con la ubicación seleccionada.

Después de seleccionar la cantidad, hay que elegir el sector del estadio, ya que el valor de la entrada variará de acuerdo con la ubicación seleccionada. Pagar: Con las entradas y la ubicación elegidas, el usuario deberá seleccionar uno de los medios de pago habilitados y completar la operación. Al precio de la entrada se le sumará el correspondiente costo de servicio de la plataforma.

Con las entradas y la ubicación elegidas, el usuario deberá seleccionar uno de los medios de pago habilitados y completar la operación. Al precio de la entrada se le sumará el correspondiente costo de servicio de la plataforma. Recibir la confirmación de la compra: Una vez aprobado el pago, la operación quedará confirmada y el comprador recibirá un mail con los detalles de la compra y las indicaciones necesarias para obtener la entrada.

Una vez aprobado el pago, la operación quedará confirmada y el comprador recibirá un mail con los detalles de la compra y las indicaciones necesarias para obtener la entrada. Retirar la entrada física: Los compradores deben retirar una entrada física antes del partido. La información sobre el día, el horario y el lugar establecido para realizar el retiro será enviada por correo electrónico una vez concretada la compra.

Precios de las entradas para la despedida de Messi