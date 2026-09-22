Deportick: cómo registrarse en el sitio para comprar entradas para la despedida de Messi de la selección argentina

La selección argentina tiene por delante los primeros amistosos después de consagrarse subcampeona del mundo. Se enfrentará a Bolivia en Córdoba y a Burkina Faso y Benín en la cancha de River, en el último partido de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca. El partido despedida del mejor jugador de la historia será el martes 6 de octubre, en horario a confirmar, y las entradas se pueden adquirir en Deportick a partir de este jueves 24 de septiembre a las 18.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya dio a conocer los precios de las entradas para los tres encuentros, aunque los dos primeros contarán con el 50% de aforo por una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). En ambos estadios, la popular tiene un valor de $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años abonan $25.000 en Córdoba y $29.000 en el Monumental.

En las plateas, los precios parten desde los $140.000 en la tribuna Gasparini del estadio Mario Alberto Kempes y desde los $180.000 en las altas Sívori y Centenario de la cancha de River. En el barrio porteño de Núñez, las plateas medias tienen un valor de $320.000, el mismo precio que las altas San Martín y Belgrano. Las localidades más costosas son las plateas bajas San Martín y Belgrano, a $450.000, y las medias de esos mismos sectores, que cuestan $480.000.

El último partido de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina será en el Monumental LUIS ROBAYO - AFP

Precios de las entradas para la despedida de Messi

Plateа media San Martín y Belgrano: $480.000

$480.000 Plateа baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Plateа alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Plateа media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Plateа alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Menor – Popular (3 a 10 años): $29.000

$29.000 Popular: $90.000

Cómo funciona Deportick

Los tickets para la despedida de Messi de la selección argentina se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. La modalidad del expendio es similar a la de los encuentros anteriores en el país. Se pueden comprar desde este jueves a las 18 al igual que los boletos para el cruce ante Burkina Faso (los correspondientes al duelo contra Bolivia se pusieron a la venta este lunes y ya están casi agotados).

Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías de un estadio a confirmar.

en las boleterías de un estadio a confirmar. Las personas con discapacidad también deben gestionar su ingreso a través del sitio web.

El banner de la selección argentina que aparece en la página oficial de Deportick Deportick

El paso a paso para comprar entradas