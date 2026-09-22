Deportick: cómo registrarse en el sitio para comprar entradas para la despedida de Messi de la selección argentina

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La AFA confirmó el cronograma oficial para adquirir los tickets de los próximos amistosos; el retiro del capitán será el 6 de octubre ante Benín
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La selección argentina tiene por delante los primeros amistosos después de consagrarse subcampeona del mundo. Se enfrentará a Bolivia en Córdoba y a Burkina Faso y Benín en la cancha de River, en el último partido de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca. El partido despedida del mejor jugador de la historia será el martes 6 de octubre, en horario a confirmar, y las entradas se pueden adquirir en Deportick a partir de este jueves 24 de septiembre a las 18.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya dio a conocer los precios de las entradas para los tres encuentros, aunque los dos primeros contarán con el 50% de aforo por una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). En ambos estadios, la popular tiene un valor de $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años abonan $25.000 en Córdoba y $29.000 en el Monumental.
En las plateas, los precios parten desde los $140.000 en la tribuna Gasparini del estadio Mario Alberto Kempes y desde los $180.000 en las altas Sívori y Centenario de la cancha de River. En el barrio porteño de Núñez, las plateas medias tienen un valor de $320.000, el mismo precio que las altas San Martín y Belgrano. Las localidades más costosas son las plateas bajas San Martín y Belgrano, a $450.000, y las medias de esos mismos sectores, que cuestan $480.000.
Precios de las entradas para la despedida de Messi
- Plateа media San Martín y Belgrano: $480.000
- Plateа baja San Martín y Belgrano: $450.000
- Plateа alta San Martín y Belgrano: $320.000
- Plateа media Sívori y Centenario: $320.000
- Plateа alta Sívori y Centenario: $180.000
- Menor – Popular (3 a 10 años): $29.000
- Popular: $90.000
Cómo funciona Deportick
Los tickets para la despedida de Messi de la selección argentina se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. La modalidad del expendio es similar a la de los encuentros anteriores en el país. Se pueden comprar desde este jueves a las 18 al igual que los boletos para el cruce ante Burkina Faso (los correspondientes al duelo contra Bolivia se pusieron a la venta este lunes y ya están casi agotados).
- Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías de un estadio a confirmar.
- Las personas con discapacidad también deben gestionar su ingreso a través del sitio web.
El paso a paso para comprar entradas
- Registrarse: El primer paso para adquirir boletos es acceder a www.deportick.com. El usuario debe estar registrado e iniciar sesión con sus datos personales.
- Ingresar al sitio web antes de que comience la venta: La venta de entradas comienza este martes 22 de septiembre a las 18.
- Esperar en la fila virtual y seleccionar la cantidad de entradas: Cuando la plataforma indique que ya es su turno, el usuario deberá indicar cuántas entradas quiere comprar.
- Elegir la ubicación: Después de seleccionar la cantidad, hay que elegir el sector del estadio, ya que el valor de la entrada variará de acuerdo con la ubicación seleccionada.
- Pagar: Con las entradas y la ubicación elegidas, el usuario deberá seleccionar uno de los medios de pago habilitados y completar la operación. Al precio de la entrada se le sumará el correspondiente costo de servicio de la plataforma.
- Recibir la confirmación de la compra: Una vez aprobado el pago, la operación quedará confirmada y el comprador recibirá un mail con los detalles de la compra y las indicaciones necesarias para obtener la entrada.
- Retirar la entrada física: Los compradores deben retirar una entrada física antes del partido. La información sobre el día, el horario y el lugar establecido para realizar el retiro será enviada por correo electrónico una vez concretada la compra.
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