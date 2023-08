escuchar

La cuenta regresiva para ver a la selección argentina en un partido por los puntos está a punto de finalizar. El próximo jueves 7 de septiembre, el equipo campeón del mundo iniciará su camino en búsqueda de la clasificación al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Y el público aguarda con ansias ver a Lionel Messi y compañía nuevamente. Aunque únicamente 86.000 personas tendrán la posibilidad de presenciar el partido en vivo en el estadio Más Monumental.

La manera de adquirir entradas para ver al combinado nacional cambió a partir de esta semana. Pero no tanto como pareciera a simple vista. Con la creación de la plataforma AFA ID, los fanáticos ahora tienen la posibilidad de “hacerse socios” de la selección, algo que otorga beneficios varios, como la posibilidad de tener plateas preferenciales garantizadas o la prioridad para adquirir boletos, según la categoría. Sin embargo, esto no quiere decir que suscribirse sea una condición sine qua non para ir a la cancha. También se puede intentar comprar sin ser socio o socia. Aunque claro, es un poco más difícil ante tanta demanda.

AFA ID, la nueva alternativa que le permite a los fanáticos hacerse socios de la selección argentina

A saber: la plataforma expendedora de tickets sigue siendo Deportick, la misma que se utilizó para vender entradas para los amistosos de la fecha FIFA de marzo ante Panamá y Curazao, y también de los partidos del Mundial Sub 20 que se desarrolló en el país entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este año. No hay otra manera de comprar entradas y se hace solamente online. Para ello es necesario ingresar al sitio y hacer la fila virtual como de costumbre, pero con algunas salvedades: quienes adquieran el plan Bronce en AFA ID, obtendrán un código que les permitirá tener prioridad de compra (aunque no garantizada) por sobre los demás. Sin embargo, también se pueden comprar sin registrarse previamente en AFA ID, aunque con el “sistema viejo”: con un lugar aleatorio en la fila virtual.

Por otro lado, la única alternativa que existe para asegurarse una entrada es suscribiéndose a los planes Plata u Oro, que tienen un valor de $1.900.000 y $4.900.000 anuales, respectivamente (en un único pago). De esta manera, se otorgará al socio, de forma inmediata, una platea preferencial para los nueve encuentros que la selección dirigida por Lionel Scaloni y capitaneada por Lionel Messi jugará como anfitriona en el certamen clasificatorio para la próxima Copa del Mundo. A su vez, estos socios tienen prioridad o cupo garantizado (según de cual se trate) para comprar entradas para la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Las entradas para los partidos de la selección argentina continúan expendiéndose por Deportick PEDRO PARDO - AFP

Cómo será la venta de entradas para ver a la selección argentina

AFA puso en línea la plataforma denominada AFA ID este miércoles: se trata de Portal.afa.com.ar. Una vez que se ingresa al portal, una serie de pasos sencillos permiten elegir la categoría y asociarse directamente. Cuando ese trámite está terminado, el usuario verá dos cosas: por un lado le aparecerá un código que debe conservar y, por el otro, un banner que lo redirecciona a Deportick, el sitio que vende las entradas. Para asociarse es necesario el número de DNI, de teléfono y una dirección de correo electrónico. Este jueves inicia la venta de los tickets para el partido con Ecuador.

Ya dentro del sitio de venta de entradas, éste solicitará el código de socio otorgado previamente para poder acceder a la compra. De ahí en más, el procedimiento cambiará según la categoría: los socios Bronce recibirán una entrada física que deberán pasar a retirar por un punto establecido (el estadio en el que se juega), mientras que los Plata y Oro podrán ingresar al partido directamente con DNI o el carnet de la selección que recibirán unos días después de asociarse, un beneficio de “Fast Pass”, que les permitirá ingresar al estadio mucho más rápido.

Vista desde el dron de LA NACION: el público ingresando al Monumental para ver Argentina vs. Panamá Jorge Vidal - LA NACION

Precios de las entradas para el debut vs. Ecuador

El valor de los tickets subió en comparación con los de marzo. Los precios rondaban entre los $12.000 y $49.000 (menores $7.000). El expendio para el duelo ante los panameños en Buenos Aires “fue el día de mayor demanda de venta de tickets para un evento deportivo nacional. Para el debut en las Eliminatorias rumbo a 2026 ante Ecuador el próximo jueves 7 de septiembre a las 21, también en el Monumental, el costo de las entradas es el siguiente:

General: $19.000.

$19.000. Menor a popular (hasta 10 años): $11.000.

$11.000. Sívori y Centenario Media: $39.000.

$39.000. San Martín y Belgrano Alta: $39.000.

$39.000. San Martín y Belgrano Baja: $87.000.

$87.000. San Martín y Belgrano Media: $89.000.

$89.000. Menores a partir de 3 años abonan platea.

a partir de 3 años abonan platea. Discapacitados deben gestionar su lugar en Deportick, sino no podrán ingresar.

La venta de entradas se abre este jueves 31 de agosto a las 18 en la plataforma Deportick. El retiro de los tickets físicos se realizará desde el sábado 2 de septiembre hasta el miércoles 6 en las boleterías del estadio de River Plate, de 9 a 15, según el lugar adquirido:

Sábado 2/9: Centenario y Belgrano.

Domingo 3/9: Sívori y San Martín.

Lunes 4/9: Centenario y Belgrano.

Martes 5/9: Sívori y San Martín.

Miércoles 6/9: Centenario, Belgrano, Sívori y San Martín.