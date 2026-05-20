Deportivo La Guaira - Independiente Rivadavia: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Deportivo La Guaira y Independiente Rivadavia se enfrentan este jueves desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Olímpico de la UCV, en uno de los partidos del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Deportivo La Guaira viene de empatar ante Bolívar por 1-1 mientras que Independiente Rivadavia llega de empatar ante Fluminense por 1-1.

Todo lo que hay que saber

Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Deportivo La Guaira y Independiente Rivadavia en la tabla de posiciones

El grupo C de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Independiente Rivadavia, Bolívar, Fluminense, Deportivo La Guaira.