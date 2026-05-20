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Deportivo La Guaira - Independiente Rivadavia: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Deportivo La Guaira y Independiente Rivadavia se enfrentan este jueves desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Olímpico de la UCV, en uno de los partidos del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Deportivo La Guaira viene de empatar ante Bolívar por 1-1 mientras que Independiente Rivadavia llega de empatar ante Fluminense por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia
  • Hora: 19.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Deportivo La Guaira y Independiente Rivadavia en la tabla de posiciones

El grupo C de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Independiente Rivadavia, Bolívar, Fluminense, Deportivo La Guaira.

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