Deportivo Morón - San Martín de Tucumán, Primera Nacional: el partido de la jornada 35
Los datos del partido y la tabla de posiciones
Deportivo Morón y San Martín de Tucumán se miden este domingo a las 21:15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido de la fecha 35 de la Primera Nacional.
En el torneo, Deportivo Morón viene de empatar ante Chaco For Ever por 1-1 mientras que San Martín de Tucumán viene de empatar ante San Miguel por 2-2.
Deportivo Morón suma 58 puntos en la tabla de posiciones, mientras que San Martín de Tucumán tiene 49 puntos.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
