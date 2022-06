Desafortunado en el amor, desafortunado en el juego: otra crisis acecha a Gerard Piqué en Barcelona

Gerard Piqué está en los portales de todo el mundo por la resonante ruptura de su matrimonio con la cantante colombiana Shakira. Pero en poco tiempo el defensor de Barcelona también podría estar en el centro de la atención por las cuestiones deportivas.

Las cosas parecen no estarle saliendo bien a Piqué, caudillo y referente del club azulgrana, que está cerca de perder un lugar preponderante para la próxima temporada . Los equipos en Europa se rearman y Barcelona no es la excepción. Claro que no todo pasa por un mercado de pases que no tiene las luces de otros tiempos. Hoy, la mayoría de los clubes realizan una mirada interna y, entonces, deciden cómo formar los planteles.

A los 35 años, Piqué atraviesa un quiebre en su carrera deportiva; el futuro es una incógnita Arne Dedert - dpa

Aunque parezca prematuro, el día menos pensado llegó para Piqué en la institución en la que se formó en La Masía, disputó más de 600 partidos y ganó 30 títulos. Y el que le dio la mala noticia, paradójicamente, fue un excompañero con el que ganó todo: Xavi Hernández, ahora entrenador del Barça. Una cosa es segura: Piqué no se rindió y prometió a propios y extraños recuperarse de la situación.

Nada hacía prever una situación semejante, ya que la sangría que sufrió Barcelona en los últimos tiempos, con la desvinculación de Lionel Messi a Paris Saint Germain como eje, había posicionado a Piqué como uno de los los grandes líderes del vestuario catalán.

Xavi está preocupado por el estado físico de Gerard Piqué y por las distracciones extradeportivas del defensor de Barcelona CRISTINA QUICLER - AFP

¿Qué pasó? Es una historia con matices. Xavi tenía una decisión en mente y el revuelo que se armó alrededor del divorcio de Piqué terminó por convencerlo. Los motivos quedaron claros entre ellos. La dirigencia de Barcelona, por si hacía falta aclararlo, también estuvo de acuerdo con la evaluación del entrenador. “Te haré ver que estás equivocado”, fue la tajante respuesta del futbolista.

Así se entrena Gerard Piqué en Barcelona

Gerard y Sergi, en modo 🔥 pic.twitter.com/coDvpyZDWz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 14, 2022

Según consignó el diario Sport, hace unos días hubo una cumbre entre el director técnico y el defensor. Allí, cara a cara, Xavi, palabras más o menos, le dijo a Piqué que no lo vio en buena condición física en los últimos tiempos y que su situación extradeportiva le traía demasiadas distracciones y no era una buena imagen para el club y los juveniles.

Piqué, disgustado, rebatió los argumentos del entrenador y le dijo que no quería irse del club. Xavi insistió con que, en caso de quedarse, el zaguero no sería titular y en la consideración empezaría la temporada bastante detrás de sus compañeros.

No hubo caso: Piqué mantuvo su posición y no se irá de Barcelona, al menos por el momento. Mundo Deportivo también actualizó la información y detalló que las lesiones le jugaron en contra al defensor.

Piqué decidió concentrarse al cien por ciento en los entrenanientos en Barça e incluso aceptó una rebaja salarial CHRISTOF STACHE - AFP

Claro que, ahora, Piqué tendrá que demostrar con hechos el cambio de actitud. Y ahora por eso redobló los entrenamientos en Barcelona y hasta pensaría dejar sus otros negocios al costado por un tiempo, con tal de recuperar su puesto. De más está decir que también tendrá que adoptar un perfil mucho más bajo.

Según los últimos informes económicos, Piqué tenía intereses en empresas de alimentos, de anteojos, el mercado inmobiliario, eSports, inversiones de la Bolsa, el club de fútbol Andorra y, quizá la estrella, la empresa de eventos Kosmos, que, entre otros, gestiona la Copa Davis.

Otra actitud importante, celebrada por los dirigentes de Barcelona, fue que Piqué aceptó rebajarse el contrato como señal de buena voluntad y, de paso, liberar dinero para eventuales refuerzos para Barcelona.

Xavi ya tiene en mente a los probables reemplazantes de Piqué: Jules Koundé, jugador de Sevilla y de la selección francesa, que se lesionó con el conjunto galo en Nations League, Andreas Christensen, de Chelsea, o Kalidou Koulibaly, de Napoli.

Como todo últimamente en la vida de Piqué, la situación en Barcelona tendrá más y más capítulos. Sobre todo, cuando, con la competencia en marcha, las palabras quedarán a un costado.