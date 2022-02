Desigualdad. Con su poderío, ¿River y Boca llevan al fútbol argentino a su uruguayización?

Boca y River son protagonistas de una de las rivalidades más apasionadas, intensas y legendarias en la historia del futbol mundial. De un tiempo a esta parte pisan cada vez con mayor firmeza en nuestro país. Y si bien es conveniente ser cauteloso para hablar de una “uruguayización” (Peñarol y Nacional) o “españolización” (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid) del fútbol nacional, también es notorio que no hay una paridad con el resto. Con sus matices, claro, existe una creciente hegemonía que Boca y River despliegan en la escena argentina. Allí es donde aparece una superioridad deportiva que va de la mano con un predominio económico. Diferentes aspectos que son históricos, es verdad, pero que parecieron profundizarse en las últimas temporadas.

Una situación que, si se mira el actual mercado de pases que ambos desandan, podría acentuarse. Van por más y no se conforman. Se supone que Marcelo Gallardo elevará la jerarquía de su plantel con las llegadas de Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco, Tomás Pochettino, Emanuel Mammana, Elías Gómez y Leandro González Pires. En los últimos días se confirmó la venta de Julián Álvarez a Manchester City y River recibirá por su pase unos 20 millones de dólares. Además, el City afirmó que el delantero cordobés se quedará en Núñez por lo menos hasta el mes de julio. Un punto favorable para los millonarios en la búsqueda de pelear por la Libertadores. Eso, al menos, en su inicio. “Ambos sacaron una diferencia muy amplia con el resto de los grandes. Independiente y Racing muestran problemas financieros y por eso se están ampliando cada vez más esas distancias. Hoy, Boca y River tienen tres jugadores por puesto. Y para el mercado local cuentan con muchísima jerarquía”, asegura Néstor Fabbri, ex marcador central de Boca, Racing y la selección nacional, entre otros.

Las palabras de Guardiola sobre Julián Álvarez

El inicio de 2022 mostró una de las pujas en el mercado de pases. Independiente, donde surgió Barco, se metió en la batalla con River por repatriar al joven de 22 años, una de las apuestas fuertes del club de Núñez. El convencimiento, sin embargo, llegó de parte de Gallardo. “Los jugadores también tienen en cuenta qué tipo de competencia va a jugar cada uno. Saben dónde ir y dónde no. A mí, cuando jugaba en México, me surgió la chance de ir a Independiente. Y no lo dudé, porque tenía un muy buen plantel. Esas cosas pesan. River hoy seduce a cualquiera por el sistema que tiene, por cómo se manejan”, explica José Tiburcio Serrizuela, ex defensor de los millonarios y mundialista en 1990.

Sebastián Battaglia, en tanto, cuenta con un protagonista de lujo que llegó desde Europa: Darío Benedetto. El artillero llegó para jugar en un puesto que, hasta la aparición de Luis Vázquez, estaba en boca de todos por la supuesta falta de jerarquía. Con 45 goles en 76 partidos con la camiseta azul y oro (0,59 de promedio por partido), “Pipa” se erigió como el mejor goleador de Boca desde el retiro de Martín Palermo en junio de 2011. “A Benedetto no le fue muy bien en Europa, pero tomó la decisión correcta en venir acá porque lo van a mimar y tener muy cuidado. En su primer paso tuvo un rendimiento sensacional”, dice Alberto Márcico, una gloria de los xeneizes.

El Beto Márcico (izq.), junto a Riquelme y Rojitas, conoce bien desde adentro el Mundo Boca y el fútbol argentino

Además, los de la Ribera sumaron a nuevos futbolistas que le pueden dar otro salto de calidad a un plantel con diversas variantes: Guillermo “Pol” Fernández y Jorge Figal. Además, el arquero Leandro Brey, de 19 años y proveniente de Los Andes, es una de las apuestas y será el tercer arquero tras la partida de Agustín Lastra. Todavía con cierto margen en las negociaciones, Boca podría sumar a otro futbolista de jerarquía. “Soy de la idea de que muchos de los jugadores que regresan es porque les pasó algo estando afuera. No es común que un futbolista que gana mucho dinero, tiene tranquilidad y seguridad social, vuelva a la Argentina. Eso sólo lo consiguen Boca y River porque son los dos más grandes. Por lejos. Dicho esto, son dos equipos que van a seguir marcando diferencias. No tengo dudas”, añade Márcico.

Desde ya, con una mirada amplia a la hora de evaluar el plano deportivo, el dominio no es absoluto por parte de los dos grandes del fútbol argentino. Aunque, en el balance, una gran parte de los trofeos han ido a parar a sus vitrinas. De los últimos 10 torneos locales, cuatro quedaron en manos de Boca, dos de River, dos de Racing, uno de San Lorenzo y uno de Lanús. Por otro lado, de las últimas 15 copas nacionales jugadas, los millonarios se impusieron en seis y los xeneizes en tres. Claro, siempre hay lugar para las sorpresas y las buenas campañas de clubes que no figuran dentro de los denominados cinco grandes como Rosario Central (Copa Argentina 2017/2018), Tigre (Copa de la Superliga 2019) y Colón (Copa de la Liga Profesional). Defensa y Justicia es otra de las entidades que hizo historia en los últimos años al celebrar la Copa Sudamericana y la Recopa. “Puede haber sorpresas momentáneas como Colón, Talleres o Defensa, pero son apariciones que transcurren durante un tiempo. Se dan de acuerdo con el año que tienen. Y luego, en general, se van desarmando. Es difícil mantenerlo, no llegan a ejercer un dominio”, destaca José Basualdo, campeón del mundo con Vélez y Boca. Se suma Márcico: “Hay equipos como Defensa y Justicia que buscan a jugadores que no son tenidos en cuenta en equipos grandes y los potencian. Eso es muy bueno y valorable”.

José Horacio Basualdo, la voz de un subcampeón del mundo en Italia '90 Archivo

“Económicamente, los dos clubes más grandes tienen un poderío infernal sobre el resto. Eso lleva a sus entrenadores a poder elegir a jugadores con un nivel alto, lo que los acerca al ideal en lo futbolístico. Eso está clarísimo y por algo los últimos campeones son River y Boca”, remarca Luis Islas. Sin embargo, el ex arquero de la selección nacional, una referencia en Independiente, aporta una mirada distinta. “Este que están planteando es un tema tan profundo como interesante. Porque también es una oportunidad para los equipos sin tanto presupuesto, con planteles reducidos. Si se apuesta al trabajo, al convencimiento, a las ideas, con firmeza en las decisiones, se puede emparejar el asunto. Creo que se puede darle batalla de igual a igual a quienes tienen ese poderío económico que incluye más cantidad y calidad de jugadores. Ahí es donde tiene que surgir nuestra responsabilidad, la de los entrenadores. Todo esto lo he vivido personalmente. En la Argentina hay ejemplos como Talleres, Lanús o Estudiantes de La Plata, que trabajan muy bien”.

En general, River suele hacer mayor hincapié en el terreno internacional. Dicho esto, los millonarios en 2021 alzaron tres títulos en el plano nacional. De la mano de Marcelo Gallardo, el club es protagonista constante desde hace siete años y medio. A fin de año, tras vencer a Colón, de Santa Fe, en el Trofeo de Campeones, el entrenador consiguió su 14ª corona. En el saldo, ganó 13 de las 17 finales que afrontó. “Me gusta mucho cómo trabajan. Enzo Francescoli y el ‘Muñeco’ mantienen un orden”, apunta Serrizuela. “Boca y River son los únicos dos clubes que pueden pagar un gran contrato en la Argentina. Aunque se esté muy lejos de los vínculos que es posible cobrar en Europa, México o Estados Unidos. Barco es un ejemplo de quien tuvo que buscar nuevos horizontes debido a que Atlanta United iba a liberar a préstamo al jugador por la necesidad de cumplir con el fair play financiero que exige la MLS. Y estoy seguro de que River va a pelear el campeonato y la Copa Libertadores”, asegura Márcico.

Boca es el club que más socios tiene en la Argentina

¿Cuáles son algunos de los puntos donde radica el poderío creciente de los dos grandes de la Argentina? “En Boca se administra riqueza”, cuentan quienes más conocen los pasillos del club de la Ribera. Un ejemplo de los altos ingresos tiene que ver con los socios. A partir del 1° de enero de 2022 la cuota pasó a costar 1800 pesos para los activos, en tanto que los adherentes pagarán la mitad del total, es decir, 900 pesos. El club que preside Jorge Amor Ameal cuenta en la actualidad con un número cercano a los 230.000 socios (95.000 activos y 135.000 adherentes), la institución que más tiene en el país. A partir de ahí, los ingresos sólo en este ítem se acercarían a los 300.000.000 de pesos mensuales. “Históricamente tuvieron el poderío económico, pero también Boca y River seducen con sus propuestas, con su gente, con los torneos por disputar. Y financieramente surgen como dos posibilidades muy grandes. Esto sobresale demasiado. Y últimamente, es cierto, se está profundizando y evidenciando esa diferencia con el resto. Creo que hoy son los únicos dos clubes que les pueden pelear mano a mano la Libertadores a los brasileños. El escalón con el resto ya es grande, porque Independiente, Racing y San Lorenzo están perdiendo mucho poderío económico y deben adaptarse a lo que pasa abajo y no arriba, donde estuvieron casi siempre”, sostiene Basualdo.

River, en tanto, continúa acumulando sponsors y contratos que le darán un respaldo económico al club ahora presidido por Jorge Brito. En diciembre, por caso, firmó la extensión del convenio de Adidas por seis años como proveedor oficial de indumentaria. El acuerdo, que se selló hasta diciembre de 2027, continúa marcando un hito en el fútbol mundial: representa 45 años de relación consecutiva. El nuevo vínculo con la marca alemana le dejará a la institución una ganancia mínima de 59,5 millones de dólares durante los seis años a cobrar en pesos a cambio oficial, con un detalle: la cotización será la del primer día de cada año y no puede exceder un 50% al año anterior. La renegociación con Adidas también se suma al reciente vínculo con Codere, la casa de apuestas española que desde julio aparece en las mangas de la camiseta. Asimismo, socios.com aparecerá en los pantalones del plantel y generará un vínculo que incluirá la creación del Fan Token de River a cambio de 27 millones de dólares por cinco años. Finalmente, en los últimos días, Amazon Prime, la plataforma de streaming del gigante norteamericano, confirmó que estará en la espalda de las camisetas.

River tiene una muy buena gestión de sponsors y continúa acumulando ganancias a partir de la camiseta, un gran respaldo económico

Las marcadas diferencias económicas entre el fútbol argentino y el exterior resultan otros de los aspectos a tener presentes. Los dólares que ofrecen en diversas latitudes se tornan una competencia imposible de igualar. Y es allí donde Boca y River vuelven a elevar la vara con el resto de los clubes. “El tema de la divisa es otro punto que yo tengo en cuenta. Actualmente, por ejemplo, son muchos los argentinos que se fueron a Brasil. La situación económica de la Argentina es delicada, por eso son muy pocos los jugadores que vienen. Hoy, de hecho, se compite con países que no son muy futboleros”, apunta Fabbri. “Lo económico es clave. Al estar en el ambiente del fútbol nosotros vamos sabiendo lo que un jugador puede ganar en River o en Boca. Y la diferencia con el resto de los equipos es muy grande”, finaliza Serrizuela.

Futbol y desigualdad. Por múltiples razones, Boca y River vuelven a elevar la vara. Para el 2022, el desafío está planteado.