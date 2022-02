Argentina Open: Federico Coria dio vuelta un partido que tenía perdido y habló de lo que significa ser el hermano menor del capitán de la Copa Davis

El tenis siempre ofrece una oportunidad más. Lo entiende de sobra Federico Coria, batallador desde hace más de una década de los courts y portador de un apellido con mucho peso en el tenis argentino: Guillermo, su hermano mayor, fue número 3 del mundo, ganó 9 títulos (incluidos dos Masters 1000) y hoy es el capitán del equipo de Copa Davis… y dejó fuera a Federico de la nómina para jugar el 4 y 5 de marzo próximo contra la República Checa, en el Buenos Aires, por el ascenso a las finales de la Ensaladera.

Precisamente allí, en el court central Guillermo Vilas, Coria consiguió una victoria tonificante, de las que sirven para tomar impulso: le ganó por 4-6, 7-5 y 6-4, al serbio Dusan Lajovic, quinto favorito del torneo, después de estar a dos puntos de la derrota (4-6, 3-5 y con Lajovic sacando 30-15). Se entendió, entonces, el festejo de espaldas sobre el polvo de ladrillo, y la emoción. Más de una vez Federico Coria admitió no tener la misma facilidad para el tenis que su hermano mayor. Pero ya está allí, en los cuartos de final del torneo que Guillermo ganó en 2004, cuando Federico tenía 11 años y lo seguía con admiración desde la tribuna.

“Esto es para mí más de lo que siempre soñé. Yo lo miraba a Guille desde este palco, y que la gente ahora coree mi nombre es muy loco. A mí me costó muchísimo, pude remarla con la ayuda de la gente que me rodea, estoy viviendo cosas muy fuertes. Lo del ranking es lo de menos… este partido fue un subibaja de emociones. Para mí, es una locura estar entre los ocho mejores del torneo. Estos momentos los guardaré siempre en mi corazón”, contó Coria, apenas terminó el encuentro.

El revés a la carrera de Federico Coria, que batalló más de dos horas y media para vencer a Lajovic Prensa Argentina Open

“El psicólogo me dijo que trate de disfrutar este torneo, pero después te consumen los nervios y uno no termina de competir ni de disfrutar. Cuando el partido lo tenía perdido, traté de mirar a la gente, de llevarme el cariño, y de repente me vino una energía extra que me sirvió para conseguir la remontada”, explicó Federico Coria.

Fue una victoria especial, después de haber empezado muy mal el año, porque se contagió de Covid y debió estar aislado en Australia; no pudo disputar la ATP Cup y perdió por amplio margen con Gaël Monfils en su debut en el Grand Slam en Melbourne; volvió a nuestro país y la semana pasada cayó en el debut en Córdoba. Y ahora está entre los ocho mejores en Buenos Aires, donde había perdido sin obtener siquiera un set en sus tres participaciones previas. También pudo ganar bajo la mirada atenta de Guillermo. El capitán copero, el mismo que ahora lo siguió donde hace unos años estaba... Federico.

Festejo y aplausos para Federico Coria, entre los ocho mejores del Argentina Open Prensa Argentina Open

“Que esté Guillermo en la tribuna es difícil para mí, me sigue costando. Soy un boludo, porque voy a cumplir 30 años –en marzo-, pero su imagen es muy fuerte. La semana pasada me costó mucho que él estuviera viéndome en la cancha, pero tendré que mejorar para que no me cueste; si no, no voy a poder volver al equipo de Copa Davis”, expresó al respecto.

Fede Coria, vale recordarlo, tuvo su bautismo copero en septiembre pasado, un triunfo sobre el juvenil Daniil Ostapenkov con la serie ya definida frente a Bielorrusia, también en el Buenos Aires, con Gastón Gaudio como capitán. Pero ahora el conductor es su hermano mayor, que eligió a Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Sebastián Báez, Horacio Zeballos y Máximo González.

“Le pregunté cuál era el equipo. Y la verdad es que Delbonis tiene la ensaladera en la casa, es imposible… y Báez es hoy el tenista argentino del momento. Me dolió en el alma, pero le dije que voy a ser el primero que le vaya bien, porque sé cuánto anhelaba él estar en la silla de capitán, así que estaré afuera, pero apoyaré como lo apoyé toda la vida, como fan que fui de él”, explicó, sin ocultar sus sentimientos. Más allá de influencias familiares, Guillermo Coria eligió, como capitán, lo que consideró la mejor formación posible para una serie que se jugará en poco más de tres semanas.

Le tocará, el viernes, volver a ese court central que dejó victorioso; el próximo reto, más ambicioso, será tratar de escalar a las semifinales, ante el noruego Casper Ruud, 8 del mundo, o el español Roberto Carballés Baena. Mien