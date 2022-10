Despedida de Marcelo Gallardo: el sentido homenaje que preparó al club y provocó las lágrimas del DT de River

escuchar

Finalizado el partido entre River Plate y Rosario Central, Marcelo Gallardo recibió un sentido homenaje como parte de su último día al mando del conjunto blanco y rojo. Acompañado del cuerpo técnico y futbolistas, el muñeco observó un breve resumen de las hazañas y consagraciones que protagonizó en su gestión.

Sin embargo, no fue el repaso de aquellos logros los que hicieron quebrar al exjugador millonario. Mientras miraba la pantalla gigante del Monumental, apareció un fragmento en el que mismo DT recordaba a su madre Ana María Maidana, quien falleció en 2014 a causa de un cáncer.

Luego, Gallardo volvió a rendirle tributo en su discurso final, como parte de un saludo por el Día de la Madre: “Quiero recordar hoy a la mujer que me dio la vida y que debe estar orgullosa de todo lo que hicimos desde algún del cielo, en un lugar de privilegio. Feliz día a todas las madres”.

“A la mía la recuerdo con cariño y amor. Me esperaba en cada entrenamiento, me abrazaba y me acompañaba a todos lados. Hasta el día que se fue ella se sentaba en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Gracias vieja en algún del cielo por darme la vida”, acotó.

Las palabras de Marcelo Gallardo en su último partido como DT

Con micrófono en mano, precedió entonces a enviar un mensaje los fanáticos del club: “Mi vínculo con River no es de un año de contrato, dos o tres, u ocho. Mi vínculo con River es para toda la vida. Los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento de esta vida; seguramente”.

“Jamás soñé con vivir así y si lo soñé era algo muy mío. Y están ahora con un nudo en la garganta, con miedo de expresarme, porque esto es demasiado, más de lo que podía creer”, expresó, embargado por la emoción. En ese instante, la hinchad frenó su discurso con una nueva canción: le pidieron que no deje el club.

Aprovechó luego para agradecer a su familia, que lo “sostuvo todo este tiempo, a su equipo de trabajo -a quienes dijo “valorar, respetar y querer”- y a los jugadores: “Pasaron muchos en este tiempo, son los verdaderos protagonistas de lo que podamos desarrollar y sentir. Cada jugador se entregó por esta camiseta”.

El agradecimiento se hizo extensivo a la dirigencia, con algunos silbidos de la gente, a Enzo Francescoli y a los hinchas. ”Gracias a ustedes que desde hace más de ocho años que me hacen sentir realmente de una manera especial. Gracias por brindarme su corazón, los voy a extrañar mucho”, dijo.

Y concluyó: ”River me enseñó que se trata de una forma de vivir, de ser y respetar. Y nos ha tocado ganar, cosas hermosas que quedarán para toda la vida. También nos tocó perder y en la derrota me sentí más orgulloso. La vida tiene eso, que te da de enseñanza. Fuimos una gran familia, en serio, Y eso es increíble”.

