Martín Lousteau reveló un aspecto impensado de Carla Peterson en la intimidad de su hogar

Carla Petersen y Martín Lousteau llevan una década de casados y tienen un hijo en común, Gaspar, de 9 años. Como en toda relación, el matrimonio entre la actriz y el actual Senador Nacional guarda un sinfín de historias que tienen que ver con la intimidad del hogar. Pero el jueves pasado, en el programa Cortá por Lozano (Telefe), Lousteau no tuvo problemas en revelar una de estas cuestiones de entrecasa de su esposa y “la mandó al frente” sin contemplaciones. “Puede ocurrir en cualquier instancia”, informó el economista sobre ese accionar cotidiano de Peterson.

La actriz de 100 días para enamorarse estaba como invitada en el ciclo que conduce Verónica Lozano, en la sección en la que los famosos se sientan “en el diván” frente a la conductora. Como ocurre habitualmente en ese segmento del programa, la anfitriona anunció que tenía un mensaje para su invitada que había dejado grabado alguien muy conocido de Peterson, su esposo Martín Losuteau. Pero, anticipó Lozano, el video no solo traía unas palabras del legislador, sino una “denuncia”.

Martín Lousteau reveló un aspecto desconocido de Carla Peterson en la intimidad

Risueñamente asustada, Peterson se dispuso a escuchar lo que tenía que decir su marido, que fue introducido por la conductora con la frase: “El señor Martín Lousteau tiene esto para decir”.

Entonces, en pantalla apareció el exministro de Economía de la Nación, que hizo su descargo: “Bueno, Vero, vos la conocés a Carla actuando y todo el mundo sabe cómo es, es super concentrada, enfocada en lo que hace. En un escenario sabe dónde está absolutamente todo y tiene el control de todo”.

A continuación, Lousteau se refirió al aspecto poco conocido de su mujer. “Pero en casa no es igual. Y donde queda más claro de todo es en su teléfono. Hay un montón de personas que no pueden estar ni un minuto separadas de sus teléfonos móviles. Carla, al minuto que se separó de su móvil ya no sabe dónde quedó”, contó el economista.

Carla Peterson admitió en Cortá por Lozano, a instancias de su marido Martín Lousteau, que pierde constantemente el celular captura telefe

Luego de revelar la infidencia sobre la vida hogareña de su esposa, el legislador por la UCR continuó: “Entonces, lo que ocurre en nuestra casa es que dos o tres veces por día empieza a sonar la alarma de la aplicación “¿Dónde está mi teléfono?”, que es una alarma bastante molesta. Y puede ocurrir en cualquier instancia. Podemos estar a punto de comer, que ella no encuentra el teléfono. Podemos levantarnos temprano, o se levanta ella y como no encuentra el teléfono empieza a sonar la alarma y o podemos estar durmiendo y ella se quedó haciendo algo y si no encuentra el teléfono, empieza a sonar la alarma”.

Al regresar al piso de Cortá por Lozano, Peterson no tuvo más remedio que admitir que su pareja había descripto una situación verdadera y señaló, con gracia: “Le mando un beso (a Lousteau) y después lo vamos a charlar en casa porque él no le puso el sistema y alguna vez lo pierde”.

La foto de Carla Peterson y Martín Lousteau están casados hace una década Captura de pantalla Los Mammones

Luego, la actriz volvió sobre el testimonio de su marido y admitió que extravía su dispositivo más de lo que él había dicho. “Dice que lo pierdo dos o tres veces porque es un rato que él después se va a trabajar. Pero durante el día, todo el tiempo estoy buscando el teléfono. Mi hijo aparece y me dice: ‘¡Ay, mamá, otra vez!”.

Sobre el final de este fragmento de revelaciones íntimas de Cortá por Lozano, la actriz de Dos más dos confesó que había dejado el celular “en los lugares más insólitos” y puso como el ejemplo más gráfico de esto “el cajón de las bombachas”, con la aclaración de que por las mañanas trata de no prender luces y al vestirse y prepararse no sabe dónde deja el dispositivo. “Lo apoyé en algún lado, qué se yo”, remató Peterson.

