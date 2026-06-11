Después de quedar afuera del Mundial, el árbitro somalí Omar Artan fue designado para dirigir Supercopa de Europa 2026

Una designación significativa y en un momento muy particular. Omar Abdulkadir Artan, que estuvo muy cerca de hacer historia para el arbitraje del fútbol de África y no lo logró porque fue deportado por los Estados Unidos, sin que los agentes de seguridad le informaran los motivos por los que se le prohibía el ingreso al país, ayer fue designado árbitro principal de la Supercopa de la UEFA de 2026, que se desarrollará el 12 de agosto próximo, en Salzburgo, entre el Paris Saint Germain y Aston Villa.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) participó de las negociaciones con la UEFA para la designación del árbitro somalí que, con 34 años, se consolidó como uno de los mejores árbitros del mundo y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018. Entre los partidos más destacados que dirigió se encuentra el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF 2025/26. En reconocimiento a su desempeño, recibió el premio al Árbitro Masculino del Año de la CAF 2025.

🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

La decisión de designar a Artan para dirigir el partido de la Supercopa de la UEFA se tomó en el marco del Memorando de Entendimiento firmado recientemente entre UEFA y CAF para fomentar la cooperación en diversos ámbitos, incluido el arbitraje.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, explicó: “Omar Artan es un árbitro joven pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación. Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa".

En línea con la designación, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, agregó: “Omar Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano. Su premio al Árbitro Masculino del Año 2025 de la CAF y su designación como árbitro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son un reconocimiento a su excelencia arbitral y al respeto internacional del que goza. Agradezco enormemente a mi amigo Aleksander Čeferin por haberle permitido arbitrar el partido de la Supercopa de la UEFA 2026. Este es un gran honor para Omar Artan y para los árbitros africanos, y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo”.

El recibimiento para Artan

Artan, uno de los 52 árbitros elegidos para la Copa del Mundo 2026 -había siete africanos, ahora serán seis-, aterrizó este miércoles en Mogadiscio, la capital de Somalia, donde fue recibido por una multitud de periodistas y aficionados al fútbol. En definitiva, un consuelo parcial. “Estaré en el próximo Mundial y seguiré haciendo que Somalia esté orgullosa... Pese a lo que me ha ocurrido, no estoy desmotivado”, expresó el árbitro. Y afirmó, según la agencia AFP, que “tenía la documentación correcta, lo tenía todo, tenía el visado adecuado”.

🇸🇴 Nunca vi algo así. En Somalia hoy se llenó un estadio para recibir como héroe nacional a Omar Artan, el árbitro al que Estados Unidos le negó la entrada al Mundial. Increíble.pic.twitter.com/Xrc90D2XVK — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 10, 2026

Somalia es uno de los países cuyos ciudadanos tienen la prohibición de viajar a los Estados Unidos, según impuso el gobierno de Donald Trump. Contactada por la agencia AFP, la policía de fronteras estadounidense (CBP) explicó que “el 6 de junio, un ciudadano somalí llegó al aeropuerto internacional de Miami procedente del aeropuerto internacional de Estambul. Durante los trámites, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una etapa de rutina”. La agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, añadió: “Al término de la inspección, el viajero, un árbitro para la Copa del Mundo, fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio”.

Artan, el mejor árbitro africano de la temporada pasada, tiene el mismo nombre de un líder del grupo militar Al Shabab, que ocupa parte del territorio somalí. “Me preguntaron varias veces si alguna vez había conocido a representantes de Al Shabab. Les expliqué que no sabía nada de ese grupo militar, que solo estaba en Estados Unidos para hacer mi trabajo como árbitro”, comentó el árbitro.