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Días y horarios: así se jugarán las primeras tres fechas del torneo Clausura

La Liga Profesional dio el detalle del programa de las primeras jornadas del campeonato local; el campeón Belgrano, uno de los que arranca en la jornada inicial

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El Changuito Zeballos, delantero de Boca, ante Deportivo Riestra, en una acción en la Bombonera, por el Torneo Apertura 2026; ahora, en el Clausura, se invertirán las localías
El Changuito Zeballos, delantero de Boca, ante Deportivo Riestra, en una acción en la Bombonera, por el Torneo Apertura 2026; ahora, en el Clausura, se invertirán las localías Manuel Cortina

La Liga Profesional de Fútbol presentó el cronograma de las primeras tres fechas del próximo torneo Clausura. En la segunda fecha, Boca, Lanús y Tigre, dado que durante la semana de disputa tendrán competencia internacional en torneos con la Conmebol, jugarán sus partidos la semana siguiente.

Belgrano, campeón del último torneo Apertura tras vencer en la final a River por 3-2, en Córdoba, dará el puntapié inicial como local ante Rosario Central, el jueves 23 de julio. Boca, con la presentación de Rodolfo Arruabarrena (va a debutar antes por la Copa Argentina) lo hará el domingo 26 ante Deportivo Riestra, como visitante. Mientras que el River de Eduardo Coudet buscará desquite tras el partido final perdido: comenará su camino el sábado 25 ante Barracas Central, en el Monumental.

1° Fecha

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)

19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)

19.00 Vélez – Instituto (Zona A)

21.15 Huracán – Banfield (Zona B)

21.15 Platense – Unión (Zona A)

Tomás Galván, de River, en el partido ante Barracas Central del Apertura 2026
Tomás Galván, de River, en el partido ante Barracas Central del Apertura 2026Walter Manuel Cortina

Sábado 25

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15 River – Barracas Central (Zona B)

21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

2° Fecha

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)

Alexis Cuello, uno de los más destacados de San Lorenzo
Alexis Cuello, uno de los más destacados de San LorenzoWalter Manuel Cortina

Miércoles 29

14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Gimnasia – River (Zona B)

21.30 Instituto – Platense (Zona A)

Jueves 30

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)

19.00 Talleres – Vélez (Zona A)

21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)

21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)

Jueves 6

19.00 Unión – Lanús (Zona A)

3° Fecha

Sábado 1° de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

20.30 Racing – Tigre (Zona B)

Nacho Russo y Santiago Sosa, en el último Tigre vs. Racing, por el Torneo Apertura
Nacho Russo y Santiago Sosa, en el último Tigre vs. Racing, por el Torneo AperturaFotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Domingo 2

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)

14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)

17.00 Newell’s – Boca (Zona A)

19.15 River – Rosario Central (Zona B)

21.30 Lanús – Instituto (Zona A)

Independiente vs. Vélez en Avellaneda, por el Apertura
Independiente vs. Vélez en Avellaneda, por el AperturaFotobaires / Facundo Morales

Lunes 3

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

19.00 Platense – Talleres (Zona A)

19.00 Vélez – Independiente (Zona A)

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)

21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)

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