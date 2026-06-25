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Días y horarios: así se jugarán las primeras tres fechas del torneo Clausura
La Liga Profesional dio el detalle del programa de las primeras jornadas del campeonato local; el campeón Belgrano, uno de los que arranca en la jornada inicial
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La Liga Profesional de Fútbol presentó el cronograma de las primeras tres fechas del próximo torneo Clausura. En la segunda fecha, Boca, Lanús y Tigre, dado que durante la semana de disputa tendrán competencia internacional en torneos con la Conmebol, jugarán sus partidos la semana siguiente.
Belgrano, campeón del último torneo Apertura tras vencer en la final a River por 3-2, en Córdoba, dará el puntapié inicial como local ante Rosario Central, el jueves 23 de julio. Boca, con la presentación de Rodolfo Arruabarrena (va a debutar antes por la Copa Argentina) lo hará el domingo 26 ante Deportivo Riestra, como visitante. Mientras que el River de Eduardo Coudet buscará desquite tras el partido final perdido: comenará su camino el sábado 25 ante Barracas Central, en el Monumental.
1° Fecha
Jueves 23 de julio
19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)
19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)
Viernes 24
16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)
19.00 Vélez – Instituto (Zona A)
21.15 Huracán – Banfield (Zona B)
21.15 Platense – Unión (Zona A)
Sábado 25
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)
19.15 River – Barracas Central (Zona B)
21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 26
15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)
19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)
2° Fecha
Martes 28 de julio
19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)
21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)
Miércoles 29
14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)
17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Gimnasia – River (Zona B)
21.30 Instituto – Platense (Zona A)
Jueves 30
19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)
19.00 Talleres – Vélez (Zona A)
21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)
Miércoles 5 de agosto
19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)
21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)
Jueves 6
19.00 Unión – Lanús (Zona A)
3° Fecha
Sábado 1° de agosto
15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)
15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)
18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
20.30 Racing – Tigre (Zona B)
Domingo 2
14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)
14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)
17.00 Newell’s – Boca (Zona A)
19.15 River – Rosario Central (Zona B)
21.30 Lanús – Instituto (Zona A)
Lunes 3
16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
19.00 Platense – Talleres (Zona A)
19.00 Vélez – Independiente (Zona A)
21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)
21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)
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