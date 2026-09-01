Días y horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026, el segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), llegó a la instancia de cuartos de final con ocho equipos en puja por el título, entre ellos Boca Juniors como el único representante argentino.

La tercera etapa de eliminación directa después de los 16avos y octavos tendrá lugar entre el martes 8 y jueves 17 de septiembre con ocho partidos, dos por cada uno de las cuatro series. El xeneize tendrá como rival a San Pablo mientras que el resto de los cruces serán Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe, Atlético Mineiro vs. Santos y Montevideo City Torque vs. Cienciano.

Cronograma de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca vs. San Pablo

Ida: Martes 8 de septiembre a las 21.30 en la Bombonera.

Vuelta: Martes 15 de septiembre a las 21.30 en el Morumbí.

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe

Ida: Martes 8 de septiembre a las 19 en el Campín de Bogotá.

Vuelta: Martes 15 de septiembre a las 19 en el estadio São Januário.

Atlético Mineiro vs. Santos

Ida: Miércoles 9 de septiembre a las 19 en el estadio Urbano Caldeira.

Vuelta: Miércoles 16 de septiembre a las 19 en el Mineirao.

Montevideo City Torque vs. Cienciano

Ida: Jueves 10 de septiembre a las 21.30 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Vuelta: Jueves 17 de septiembre a las 21.30 en el estadio Centenario.

El cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 Canchallena

Los ganadores de cada una de las cuatro series avanzarán a las semifinales, programadas para mediados de octubre. La definición, en tanto, será el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia

Así fueron los octavos de final

El xeneize avanzó de ronda tras golear a Recoleta por 7 a 1, producto de una victoria por 3 a 1 en la Bombonera y una goleada 4 a 0 en el estadio Defensores del Chaco. El Tricolor Paulista hizo lo propio con Bolívar, equipo al que venció por 4 a 2 en el resultado global tras el empate 1 a 1 en Bolivia y el triunfo 3 a 1 en Brasil. El Gigante da Colina le ganó a Olimpia por 4 a 1 gracias a su victoria por ese resultado en Paraguay. Su rival, Independiente Santa Fe, dejó en el camino nada menos que a River por penales 8 a 7 tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

El Galo, por su parte, dejó en el camino a Bragantino tras vencerlo por 3 a 2 (1 a 0 como visitante y 2 a 2 como local). El equipo capitaneado por Neymar Jr. venció al sorpresivo Macará 2 a 1 gracias a su triunfo como local en la ida. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo vapuleó a Botafogo 6 a 2, producto de una goleada histórica por 6 a 1 en Perú y una caída por la mínima diferencia en Brasil.

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Lanús, el campoeón de la Sudamericana 2025, quedó eliminado en 16avos de final Buda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana