Josué Reinatti, la figura de Newell’s ante Estudiantes, le hizo un pedido especial a Messi: “Ojalá venga con nosotros”

Estudiantes tuvo las mejores chances e hizo más méritos para llevarse los tres puntos, pero Newell’s contó con la figura del partido: el arquero Josué Reinatti tuvo intervenciones clave para que el equipo de Frank Kudelka se lleve un punto en la antesala del clásico con Rosario Central. El 0-0 castiga al local, que generó las situaciones más claras y erró un gol en los pies de Meza y sigue lejos en la tabla del Clausura. Newell’s, que acaba de incorporar a préstamo a Santiago Solari, delantero de Racing, se fue más conforme con la igualdad.

“Nos faltó un poquito de tranquilidad al momento de tener la pelota. En el primer tiempo estuvimos bien, sólidos pero después nos tiramos atrás y eso no puedepasar poruqe enfrente hay un euqipo de jerarquía y te mete en un arco. Nos quedaba la cancha muy larga y grande, queríamos jugar de contra pero no se pudo. Ahora viene el clásico, la semana más hermosa y estamos con la frente en alto para lo que viene”, dijo Josúe Reinatti, la figura del partido en declaraciones a TNT Sports, todavía en el campo de juego. Y sorprendió con un pedido para Lionel Messi, justo el día que se conoció la noticia que el 10 deja de jugar en la selección: “Es un día especial. Un jugador impresionante, el mejor; como todo lo que hizo. ¿Que le mande un mensaje? Pero no lo va a ver... (risas). Ojalá venga con nosotros". Se permitió bromear para ver si Messi, además de cerrar su capítulo en la selección, dejaba Inter Miami para llegar a Newell’s.

Josué Reinatti, arquero de Newell's, el jugador más detacado del partido Prensa Newell's

Estudiantes ya había hecho méritos en el primer tiempo para irse en ventaja. No sólo tuvo una posesión de la pelota de casi el 70% sino que además generó varias chances de riesgo claras para concretar la diferencia. Pero entres las atajadas de Josue Reinatti y alguna imprecisión de sus definidores, se fue a los vestuarios sin anotaciones en la red.

El arquero Reinatti neutralizó dos pelotas muy buenas, la primera tras una apilada de Joaquín Correa, gambeteando desde la izquierda al centro, y rematando (eso sí) demasiado al centro, no pudo ubicar del todo bien la pelota hacia uno de los palos. Y la segunda sí fue realmente compleja, un derechazo de Gabriel Neves: el volante uruguayo recibió un pivoteo del propio Correa y fusiló a Reinatti, que en gran reacción desvió el balón para un costado.

Guido Carrillo es seguido por Gianetti: el capitán de Estudiantes tuvo un cabezazo en el travesaño Nacho Amiconi

En donde no hubiera tenido mucho por hacer fue en el cabezazo de Guido Carrillo que dio en el travesaño tras un centro desde la derecha de Mancuso. Iban 33 minutos y, tres después, el que lo tuvo fue Baltasar Rodríguez, con una volea muy alta luego de un desborde y centro de Tobio Burgos por la izquierda.

La única chance de riesgo que tuvo Newell’s fue sobre el final del primer tiempo, con un centro desde la izquierda de Thomas Ríos pinchado que cabeceó Mazzantti apenas desviado entrando por el segundo palo.

Para el segundo tiempo, el Cacique Medina dispuso de dos modificaciones: los ingresos de Alexis Castro por Piovi y de Eric Meza por Mancuso. Y Castro, el exTigre, estuvo cerca del gol con un remate de zurda (tras un pivoteo de Carrillo) que se fue cerca del palo izquierdo de Reinatti.

Joaquín Correa, de mayor a menor en Estudiantes Nacho Amiconi

Newell’s adoptó una postura todavía más cautelosa que en el primer tiempo, pero encontró una chance clara con una proyección y centro de Ortega por la derecha al punto penal y la arremetida de Thomas Ríos que se fue por encima del travesaño. Y acto seguido, Muslera salió como líbero y llegó a rechazar la pelota un instante antes de que quede Mazzantti de cara al gol tras otro lanzamiento largo de los defensores leprosos.

Era roja para González Pirez

El juez Juan Pafundi se cansó de los empujones en el área y amonestó a González Pirez por una falta (sin la pelota en movimiento y a la espera de un córner) sobre Bruno Cabrera. Y el exRiver jugó al filo: a los 18 minutos, salió a tomar lejos a Cóccaro y debió haber sido expulsado por doble amonestación por una plancha sobre el tobillo izquierdo del delantero.

Con espacios, volvió a acelerar Mazzantti por la derecha y exigió a Muslera con un remate cruzado que buscaba el segundo palo. Estaba mejor el conjunto visitante.

Lo mejor del partido

Estudiantes se despertó con cuatro situaciones en cuatro minutos: un derechazo desde lejos de Núñez que encontró bien concentrado a Reinatti, un centro de Alexis Castro para la volea de Carrillo, desviada; y dos disparos de zurda de Tobio Burgos (uno de ellos al que le faltó algo de potencia) que fueron controlados por Reinatti.

A diez minutos del final, Estudiantes pidió penal sobre Carrillo tras un lateral ofensivo, pero no hubo falta: Ortega lo marcó bien. Y la situación increíble la erró Meza, tras un córner desde la derecha y el achique de Reinatti, tiró la pelota por encima del travesaño. Medina no lo podía creer.

Newell’s se fue más conforme con el empate que Estudiantes. El equipo de Kudelka, con todas sus dificultades, sigue sumando y está 5° en la Zona A, dentro de los equipos que disputarán los playoffs. Y empieza a palpitar el clásico, para ver si podrá romper con la tendencia de los últimos años.