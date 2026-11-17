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Los ocho partidos ya se programaron; la definición será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata
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La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, la instancia que marca el inicio de las llaves de eliminación directa. Finalizada la etapa de grupos, en la que los 30 clubes se dividieron en dos zonas y disputaron 16 partidos cada uno, los ocho mejores equipos de cada grupo afrontarán partidos únicos entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre para definir los clasificados a cuartos. Todo el detalle del certamen está disponible en canchallena.com.
La llave comienza a desandarse este viernes con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano. El sábado, los octavos continúan con Defensa y Justicia contra Barracas Central y Argentinos Juniors frente a Independiente. La jornada del domingo concentra la mayor actividad con tres compromisos destacados: Rosario Central recibe a Gimnasia de Mendoza, River se enfrenta a Lanús e Instituto se mide ante Huracán. El lunes, la actividad sigue con Gimnasia de La Plata ante Newell’s, y el cierre de esta instancia será el miércoles en la Bombonera, donde Boca choca con Independiente Rivadavia.
Durante la primera ronda, cada equipo jugó 16 partidos, incluyendo un interzonal y un clásico o compromiso ante un “club pareja”, y los ocho mejores de cada grupo lograron el boleto a octavos. Los clasificados del Grupo A fueron Instituto, Boca, Vélez, Defensa y Justicia, Lanús, Newell’s, Independiente y Gimnasia de Mendoza. En la zona B, en tanto, pasaron Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River, Barracas Central, Belgrano, Independiente Rivadavia y Huracán.
14 equipos terminaron su participación en el campeonato local porque no quedaron entre los mejores ocho de sus respectivas zonas: Unión de Santa Fe, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.
- Está previsto que los cuartos de final se realicen el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.
- La final se jugará en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata el sábado 12 de diciembre.
Así se jugarán los octavos de final del Clausura
Viernes 20 de noviembre
- 20: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports)
Sábado 21 de noviembre
- 15: Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium)
- 17: Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports)
Domingo 22 de noviembre
- 16: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)
- 19: River vs. Lanús (TNT Sports)
- 22: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium)
Lunes 23 de noviembre
- 17: Gimnasia La Plata vs. Newell’s (TNT Sports)
Miércoles 25 de noviembre
- 21: Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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