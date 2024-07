Dibu Martínez, cada vez más motivado: dijo que “los penales son suerte” y qué puede pasarle en una cancha en mal estado

Escuchar

Se repitió el ritual previo a la final del Mundial 2022. Lionel Scaloni asistió a la conferencia de prensa acompañado por Emiliano Martínez, que también, como hace un año y medio, a estas alturas de la competencia ya tiene teñida su sien izquierda con los colores de la bandera argentina. El de este domingo, en el Hard Rock Stadium, de Miami, será el partido 45 de Dibu en el arco seleccionado argentino. Con la posibilidad de obtener el cuarto título en la final frente a Colombia. “Estamos ilusionados como si fuera la primera final. Me siento más motivado hoy que en la previa de la Copa América pasada. Los que piensan que porque somos campeones del mundo estamos relajados, están totalmente equivocados”, dijo el arquero, al que no le incomoda tener un perfil alto.

En la semifinal de la Copa América 2021, la Argentina eliminó a Colombia en una definición por penales que empezó a cimentar la fama de Dibu en esa instancia y le dio pie para la creación de un personaje histriónico mientras provocaba a los ejecutantes (”Mirá que te como”, “Mirame a los ojos, no te hagas el boludo”). Ahora le quitó algún significado especial en lo personal al partido de este domingo: “Aquel fue un partido más, he ganado seis, siete tandas de penales y nunca me quedo con rencor. Trato de ganarla e ir a lo siguiente, nunca me quedo con el pasado. Hoy me siento más completo para estar detrás de mis compañeros, el arquero siempre necesita más experiencia. Intento mejorar, corregirme en cada gol que me meten. Tenemos un gran grupo de arqueros, que me ayuda cada día a mejorar”.

Dibu Martínez ataja un penal en la definición ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América Aníbal Greco

Le quitó cualquier misterio a su estrategia de ataja-penales: “Los penales son cuestión de suerte, 100 por ciento suerte. Podés estudiar mucho, pero no todos los penales son iguales. Atajé penales de una manera totalmente opuesta a lo que había estudiado. Tengo un gran entrenador de arqueros (Martín Tocalli) y un grupo de arqueros que me ayudan muchísimo. En los penales, tenés que despegar justo en el momento del impacto, si salís un cachito antes podés no atajarlo, mismo si está bien pateado. Trato de concentrarme, mirar a la pelota, no tanto al ejecutante. Y que sea lo que Dios quiera”.

El mal estado de las canchas fue un tema constante durante la Copa América. En el Hard Rock Stadium hubo un recital hace tres días y la unión de los panes de césped es imperfecta. Dibu no se inquietó: “El campo lo veo mañana en la entrada en calor, no sabía que habían hecho un recital. De última me quedará el pie enganchado en la entrada en calor (risas en la sala de conferencia), no hace falta verlo hoy”.

Consultado por las claves para afrontar la final, respondió: “Nuestra arma es jugar al fútbol, ese debe ser nuestro partido. Tenemos buen pie y si le agregamos concentración, eso es un plus. Tenemos al mejor (Messi), así que hay que tratar de neutralizar las armas de ellos. En una final hay mucha tensión, ganará el que menos tensionado esté. Sabemos que James es uno de los mejores del mundo en dar asistencias en juego aéreo. Trabajamos más en la defensa del juego aéreo. Creo que es un paso que no di en este Copa América, podría haber salido un poco más”.

El guardavalla de Aston Villa se solidarizó con los jugadores de Uruguay que participaron en los incidentes con hinchas colombianos en una de las tribunas: “A nosotros nos pasó en Brasil (en el Maracaná por las eliminatorias), yo tenía familiares en esa sector. Policías que les pegaban bastonazos a los chicos y las mujeres, algo muy feo de ver. No es algo que planearía hacer con mis compañeros (una reacción como la de los jugadores uruguayos), pero si ves que le están pegando a tus familiares, la reacción de Darwin (Núñez) y Olivera es lógica. Fue muy triste. No diría que yo haría lo mismo, pero apoyo a los jugadores de Uruguay. Mañana es una final, la tensión es mayor, la gente puede tomar más alcohol, hay que reforzar la seguridad, evitar peleas y disfrutar del partido”.

Martínez y una de sus coreografías de festejo tras atajar un penal contra Ecuador Aníbal Greco

A tres años de haber debutado en el seleccionado, la trayectoria de Dibu siempre fue en ascenso, positiva. “Nunca hubiera pensado que a esta edad iba a jugar mi cuarta final con la Argentina. Me costó muchísimo. A los 12 años me fui a la pensión del Rojo (Independiente), con 16 me fui a Inglaterra por un sueño que me costó mucho más de lo que esperaba. Nunca se saben los caminos del fútbol, pero no cambiaría mi carrera por nada. Hoy soy el arquero que soy gracias a eso. Esta final me genera la misma ilusión que la primera. Será también mi primera final de Copa América con público, en la anterior hubo muy poco (por las restricciones de Covid). Tendré entre 20 y 30 familiares en las tribunas, eso me da un plus. Y tengo a mi hija, que en la anterior Copa América no estuvo, me perdí su nacimiento, por la pandemia me tuve que quedar concentrado. Mañana podrá salir conmigo a la cancha. Eso me da más fuerza que nada, será mi motivación”.

Independientemente del resultado de este domingo, el seleccionado argentino ya construyó un legado, que Dibu puso en palabras: “Lo que más rescato y me llena el corazón son los chicos. Siendo chico, fui fanático del fútbol y he ido a clubes para que me firmaran la camiseta, lloré por algún autógrafo. Si hoy veo a un chico llorando tengo que parar porque es lo que yo sentía de chico. Que los chicos hagan mi bailecito, mi coreo, es una motivación. Mi papá me dice que nunca vio una unión como ahora entre la gente y los jugadores. Eso hace que nosotros queramos ganar hasta un amistoso, aunque se juegue en China, porque sabemos que la gente está esperando ver a la famosa selección que se armó. Esto se va a acabar algún día, pero mientras dure, hay que disfrutarlo”.

