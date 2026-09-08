Dibu Martínez fue nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los mejores arqueros

Emiliano Martínez sumó otro reconocimiento a una trayectoria que desde hace varios años lo ubica entre los principales referentes del arco a nivel mundial. Durante la presentación de los nominados al Balón de Oro 2026, el arquero marplatense apareció entre los diez candidatos al Trofeo Lev Yashin, la distinción que entrega France Football al mejor arquero de la temporada. La lista se completa con Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.

La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra (por primera vez fuera de Francia). El período a evaluar incluye la temporada 2025/2026 (del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026), incluyendo el último Mundial. El jurado lo integran 100 periodistas especializados de los principales países del ranking FIFA.

Los méritos del Dibu

La candidatura llega después de una temporada que volvió a tener a Martínez como protagonista tanto en el ámbito de clubes como en la selección argentina. En Aston Villa sostuvo un nivel destacado y también fue una pieza importante del equipo nacional que alcanzó la final del Mundial disputado en Norteamérica, donde cayó frente a España. Más tarde, tras un mercado de pases cargado de especulaciones, dejó el conjunto de Birmingham para incorporarse a Chelsea, uno de los clubes más importantes de la Premier League.

Ese traspaso marcó el cierre de una etapa donde hizo historia en Aston Villa. Desde su llegada en septiembre de 2020, procedente de Arsenal, se transformó en uno de los pilares del equipo. En la última temporada jugó 43 partidos en el equipo villano, recibió 46 goles y tuvo 14 vallas invictas. A lo largo de su ciclo acumuló 256 partidos oficiales y fue una de las figuras en la conquista de la Europa League durante la última temporada. Además, contribuyó al cuarto puesto en la liga inglesa y a la clasificación para la Champions League 2026-2027.

Dibu Martínez, entre los nominados al Trofeo Lev Yashin

La salida del club se aceleró cuando el entrenador Unai Emery decidió aumentar la competencia en el puesto. La incorporación del japonés Zion Suzuki, de buena actuación en la última Copa del Mundo, y la elección del neerlandés Marco Bizot como titular en el estreno de la temporada modificaron el escenario. Antes de concretarse su llegada a Chelsea, Juventus también había mostrado interés en contratarlo, aunque la operación nunca llegó a cerrarse.

Más allá de los méritos del arquero argentino, la carrera por el Lev Yashin asoma muy exigente. Uno de los principales aspirantes es Unai Simón. El español, campeón del mundo con su selección en 2026, tuvo una participación extraordinaria: acumuló 649 minutos sin recibir goles y superó el récord histórico de 517 que había establecido Walter Zenga en Italia 1990. En los ocho encuentros que disputó sumó siete vallas invictas y apenas recibió un tanto. Además, mantuvo la titularidad tanto en La Liga como en la Liga de Campeones con Athletic Club.

Emiliano 'Dibu' Martínez, una actuación de menor a mayor en el Mundial CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otro de los nombres fuertes es David Raya. El arquero de Arsenal lideró las estadísticas de vallas invictas tanto en Inglaterra como en Europa. Registró 19 partidos sin goles en contra en la Premier League, equivalente al 51% de los encuentros disputados, y extendió ese rendimiento a la Champions League, competición en la que concluyó con nueve arcos en cero. Esos números sostuvieron a Arsenal entre las defensas más sólidas del continente.

También sobresale la candidatura de Joan García, quien asumió la responsabilidad de defender el arco de Barcelona tras destacarse en Espanyol. En La Liga jugó 30 partidos, recibió apenas 19 goles y completó 15 encuentros sin ser vulnerado, acompañado por un porcentaje de atajadas del 77,9%. A esos registros les añadió nueve participaciones en la Liga de Campeones y cuatro en la Copa del Rey.

Los otros nominados al premio Lev Yashin

Entre los postulantes figura además Thibaut Courtois, que recuperó su mejor versión en Real Madrid luego de superar problemas físicos que habían condicionado campañas anteriores. Fue titular indiscutido tanto en la competencia doméstica como en las instancias decisivas de los torneos continentales. Con Bélgica disputó su cuarta Copa del Mundo, certamen en el que acumuló 13 atajadas y mantuvo una valla invicta en seis presentaciones.

Al margen de la sorpresa que representó la actuación mundialista de Vozinha en la selección de Cabo Verde, Gregor Kobel completa el grupo de candidatos con participaciones destacadas. El suizo estuvo presente en los 34 encuentros de Borussia Dortmund en la Bundesliga y lideró la defensa menos goleada del campeonato alemán. Sumó 15 partidos con el arco en cero, registró una eficacia del 72,4% en atajadas y cerró la temporada con 47 presencias oficiales. Además, dejó su huella en el Mundial al detener un penal decisivo frente a Colombia.