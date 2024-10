Dibu Martínez justificó la agresión a un camarógrafo luego de la derrota ante Colombia

Emiliano “Dibu” Martínez habló por primera vez este jueves sobre la trompada que le dio a una cámara tras la derrota de la selección argentina ante Colombia por las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026. En una entrevista televisiva, el campeón del mundo y figura del Aston Villa reconoció que “no había necesidad”, pero aclaró: “Era un poco invasivo. Se estaba riendo. Yo solo le moví la cámara”. El episodio protagonizado por el campeón del mundo y figura del Aston Villa, al que se suma el haberse colocado el trofeo de la Copa América 2024 en los genitales durante los festejos, le valió dos fechas de suspensión por “comportamientos ofensivos”.

“No había necesidad. Era un poco invasivo, se estaba riendo y solo le moví la cámara. Creo que fue una sanción injusta pero la acepté. No pasó nada más que eso. Ya está. Ojalá le vaya bien”, dijo a DSports. A lo largo de la charla, habló también de los abucheos que recibió de franceses durante su aparición en la gala del Balón de Oro 2024, evento que se celebró este lunes. “Es normal. Lo mismo si algún francés ganara algún trofeo importante en la Argentina. Lo entiendo”.

Reconoció además haberse sorprendido por su coronación por segundo año consecutivo como mejor arquero del mundo: “Es una locura haber recibido otra vez el trofeo. Todavía no caigo. Cada día me siento mejor. Futbolísticamente no llegue a mi pico. Tengo mucho más para dar y lo trabajo con los entrenadores de arqueros. Ellos saben lo que me exijo”. En ese sentido, el surgido en Independiente anticipó que querría jugar hasta los 41 o 42 años.

Más adelante en la entrevista, Martínez destacó que jugar con la celeste y blanca es “un sueño” y se deshizo en elogios sobre Lionel Scaloni -lo caracterizó como una “persona fiel” y “enferma del trabajo” que “ama la profesión”. Por último, fuera del ámbito del deporte, analizó a titulo personal cómo ve al país actualmente: “A Argentina la veo bien. Tengo familia que siempre viene para acá y te cuenta. Es difícil crecer, pero Argentina es Argentina. Siempre la vas a amar. Yo, siempre que voy, aunque poco, disfruto. Por años estuvo muy mal y ahora van cambiando cosas para que se pueda mejorar. Esperanzas siempre hay”.

La reacción del Dibu que le valió una sanción y las palabras del camarógrafo agredido

Martínez había tenido una jornada difícil ante Colombia, por las Eliminatorias. Si bien intervino en algunas jugadas clave para salvar la valla albiceleste, no pudo contener el penal ejecutado por James Rodríguez a los 59 minutos y padeció la derrota definitiva ante el conjunto cafetero, que se impuso por 2 a 1 en Barranquilla.

En el final del encuentro, después de saludar a Jhon Durán, el arquero del conjunto nacional, se encontró con una cámara de televisión de frente y no tardó en reaccionar con una trompada, todavía con la bronca del resultado final y la pérdida de una racha importante resguardando los tres palos para la Argentina.

24 horas después del episodio, en declaraciones que consigna el diario colombiano El Tiempo, Jhonny Jackson, el hombre detrás de la cámara, se refirió a la agresión, que ya de por sí había provocado fuertes críticas contra la figura del Aston Villa. En un video grabado, Jackson dio su versión de los hechos.

“Dan el pitazo final y yo como camarógrafo operador de steady siempre voy a buscar reacciones. Simplemente entro a la cancha, busco reacciones. Veo al Dibu, lo veo saludándose con un arquero suplente creo, y me acerco a él. Y de la nada el Dibu me tiró”, comenzó el camarógrafo. Y continuó: “Me dio rabia. Yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Pero no le dije nada”, agregó.

Finalmente, el camarógrafo agredido le dejó un mensaje al Dibu Martínez: “Quería decirte que estés tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido, y de pronto para ti significó mucho esa derrota. Pero para adelante, Dibu”.

