Dibu Martínez reapareció en los entrenamientos de Chelsea con una máscara protectora tras su operación

A poco más de dos semanas desde que fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en la mandíbula, Emiliano “Dibu” Martínez sorprendió y regresó a los entrenamientos de Chelsea. Para proteger la zona de su rostro que aún se recupera, el arquero argentino se sumó a la práctica del club inglés, en el predio de Cobham, utilizando una máscara protectora para el maxilar.

A mediados de octubre, el futbolista sufrió un fuerte golpe con el defensor de Everton Jarrad Branthwaite, por la Premier League de Inglaterra, al intentar despejar con sus puños un centro cuando promediaba el segundo tiempo. La transmisión televisiva mostró el momento en el que Martínez cayó al piso con sus brazos alzados y cómo lentamente bajaban debido al fuerte impacto.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.



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El futbolista recibió atención médica durante ocho minutos. Fue retirado en camilla y reemplazado por el belga Mike Penders. Se le colocó provisoriamente un cuello ortopédico y se le brindó oxígeno.

Emiliano Dibu Mártinez, salió en camilla en el triunfo de los Blues como visitante. Fue trasladado a un hospital y sometido a una cirugía como consecuencia de una fractura de maxilar. @emi_martinez26

Luego se confirmó que el accidente con el colega le había provocado una lesión ósea en la mandíbula, que obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.

Xabi Alonso, el entrenador de Chelsea, brindó algo de información sobre el futbolista argentino luego de finalizado el partido contra Everton. “Hasta donde sé, dejó el estadio consciente. Y ahora está en el hospital, donde se le están realizando estudios”.

El momento de la lesión del Dibu Martínez. ap - PA

Tras ser operado con éxito, se estimaba inicialmente un tiempo de recuperación cercano a los 40 días, lo que le impidió jugar los últimos encuentros de la Premier con los Blues.

Su recuperación también ponía en peligro su presencia para los partidos de la selección argentina ante Uruguay y Costa Rica, previstos para el 13 y el 17 de noviembre, en el marco de una nueva fecha FIFA. Sin embargo, hace unas horas el DT Lionel Scaloni sorprendió al convocar al Dibu. El propio Martínez manifestó que su plan firme es poder atajar con la Albiceleste en esos compromisos.

La vuelta de Dibu Martínez a los entrenamientos de Chelsea tras la fractura de la mandíbula. @ChelseaFC

“Gracias a todos por los mensajes; la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0”, dijo el portero argentino, tras finalizar la operación, en una publicación de Instagram, en referencia al partido que finalmente Chelsea le ganó a Everton.