Dibu Martínez se entrenó con guantes, pero una imagen dejó preocupación

El entrenamiento del jueves de la selección argentina dejó una imagen que preocupó a todos: en su primera práctica con guantes, y luego de recuperarse de una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha, Emiliano “Dibu” Martínez mostró evidentes gestos de dolor luego de uno de los trabajos con pelota. Las informaciones posteriores, sin embargo, no hablaron de lesión ni de recaída, por lo que el arquero de Aston Villa (pretendido por Juventus, de Italia) estaría en condiciones de ocupar el arco albiceleste el martes, en el debut mundialista frente a Argelia en Kansas City.

Hasta este jueves, el arquero marplatense había hecho diferentes movimientos sin su guante derecho y con un apósito en el lugar de la lesión. El hecho de que el jueves saliera al campo de entrenamiento con guantes hizo pensar que ya estaba 100% recuperado. A juzgar por su cara de dolor tras un ejercicio, al “Dibu” le queda algún tiempo para estar totalmente sano. Martínez sufrió la lesión hace 23 días en la final de la Europa League. En ese partido, disputado en Estambul (Turquía), su equipo, Aston Villa, venció al Freiburg alemán por 3-0 con una gran actuación del también argentino Emiliano Buendía, el jugador más valioso del encuentro.

🚨 ¿QUE PASÓ ACÁ? ¿LE DOLIÓ LA MANO AL DIBU EN PLENO ENTRENAMIENTO DE LA SCALONETA? 🚨



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El más exigente

Cuando Emiliano Martínez se arroja sobre el césped, se levanta de inmediato y vuelve a exigirse como si nada hubiera pasado. El arquero convive desde hace semanas con una fractura en el anular de la mano derecha, una lesión que en cualquier otro contexto hubiera puesto en duda su presencia en el Mundial. Sin embargo, él nunca consideró seriamente la posibilidad de perdérselo. Se esforzó al máximo para llegar en plenitud al debut y, mientras el cuerpo médico sigue de cerca su evolución, él transmite una certeza: quiera estar bajo los tres palos.

Esa convicción tiene una explicación que va más allá del compromiso habitual de cualquier futbolista con la camiseta argentina. Aunque para la mayoría haya sido uno de los grandes héroes de Qatar, con aquella atajada decisiva ante Francia y el penal contenido en la definición, Martínez es mucho más crítico de su propio rendimiento. El arquero reconoció que nunca quedó completamente conforme con su nivel y que siente que puede dar mucho más. Por eso, este Mundial representa una motivación especial: no solo sueña con defender el título, sino también con mostrar que todavía puede rendir en un nivel más alto.

Los trabajos especiales de Emiliano "Dibu" Martínez junto a Martín Tocalli, el entrenador de arqueros de la selección argentina Aníbal Greco - La Nación

Este jueves, además, se produjo una imagen que el cuerpo técnico aguardaba desde hacía varios días. Por primera vez desde la lesión, Emiliano Martínez se entrenó con los guantes puestos. Fue el primero en salir a la cancha, avanzó casi a paso acelerado, como si estuviera ingresando para disputar un partido oficial, y enseguida comenzó una rutina especialmente diseñada para exigir la mano lesionada. Cuando se arrojaba hacia la izquierda, los entrenadores le lanzaban una pelota profesional; cuando caía hacia el otro lado, utilizaban una de menor tamaño o directamente lo hacían revolcarse sobre el césped. Todavía utiliza un pequeño apósito de goma debajo de la protección para resguardar el dedo anular de la mano derecha y, si bien por momentos mostró signos de dolor, no evidenció grandes limitaciones en los movimientos.

Para muchos, Martínez quedó inmortalizado por la atajada a Randal Kolo Muani en el último minuto del suplementario de la final y por su actuación en las definiciones por penales. Pero el marplatense nunca terminó de sentirse del todo conforme con su actuación y todavía piensa que quedó en deuda en algunas acciones de aquel Mundial.

Emiliano "Dibu" Martínez, durante el entrenamiento del jueves en Kansas City Aníbal Greco - La Nación

En la selección, Dibu atajó 59 partidos, recibió apenas 25 goles -un promedio de 0,42 por encuentro- y logró 40 vallas invictas. Solo Sergio Romero, con 47, mantuvo más veces el arco en cero con la camiseta argentina. Por eso le dolió tanto el descuento de Mauritania en la fecha FIFA de marzo, en la Bombonera. El tanto de Jordan Lefort es el único que le marcaron en sus últimos cuatro encuentros con la selección.