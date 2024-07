Dibu Martínez, tras el pase a la final de la Copa América: a los besos en la zona mixta con Lionel Messi y Ángel Di María

Escuchar

Los saltos, los cánticos, los festejos, las arengas... Toda fue felicidad para la selección argentina tras la victoria sobre Canadá, después de conseguir otro hito en la gestión de Scaloni: el trampolín hacia la final de la Copa América 2024. Se trata de la cuarta definición a la que accede este grupo desde que el entrenador nacido en Pujato es el conductor del equipo. Por eso, todos los futbolistas se permitieron salir de la formalidad habitual. Y uno que suele romper con el protocolo es Emiliano Dibu Martínez, que no tuvo problemas en sorprender al capitán argentino, Lionel Messi, cuando estaba hablando con la prensa en la zona mixta y le sacó una sonrisa. La escena dejó en claro que el rosarino tiene un especial aprecio -además de respeto profesional- por el arquero.

La emoción de Rodrigo De Paul, que captaron las cámaras, los abrazos de todos en el campo de juego, la celebración en conjunto en el medio del MetLife Stadium de New Jersey resultaron la síntesis perfecta de lo que está viviendo el equipo en los Estados Unidos. Pero también lo que sucedió entre Dibu Martínez y Messi se volvió viral, ya que el arquero argentino besó por la espalda y en el cuello al capitán, que se sorprendió con la acción.

Cuanta ternura, @emimartinezz1🥰



🇦🇷El beso😘 de Dibu Martínez a Lionel Messi en la zona mixta.



🎥@fczyz, enviado de @okdobleamarilla pic.twitter.com/N8q1DrmaHO — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 10, 2024

Messi vio venir a Dibu y pareció intuir que se venía alguna broma del arquero, pero quedó en claro que no esperaba el beso en el cuello. La risa fue clara, pero el capitán terminó su declaración: “ La verdad que estaba tranquilo, no me preocupaba el hecho de hacer gol o no, me quería sentir bien. El primer partido con Canadá me sentí bien... ”.

Después siguió la ronda de besos de Dibu en la zona mixta, porque cuando vio que Ángel Di María estaba charlando con la prensa, también pasó por detrás del delantero argentino y le dio un beso en el cuello a Fideo que se sorprendió y le sacó una sonrisa ante la ocurrencia del arquero.

EL BESO DE DIBU A FIDEO 😘😂 pic.twitter.com/0PvOVmhmNr — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2024

El posteo de Messi

“ ¡Vamos! ¡A la final! ”. Con esa frase abrió su mensaje Lionel Messi en su cuenta oficial de Instagram. El capitán argentino celebró la clasificación tras la victoria sobre Canadá y en su posteo incluyó como foto principal el abrazo que se dio con Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Y continuó: “ Muy felices por lograr llegar otra vez hasta el último partido de la Copa América. Todavía nos queda un pasito más… ”.

Antes, en los vestuarios, Messi también se manifestó feliz por esta clasificación: “ Es una locura lo que hizo este grupo, lo que hizo este equipo. Poder jugar una final más es impresionante. No es una copa fácil, porque es muy pareja, muy igualada, muy dura, en canchas muy malas, con temperaturas muy pesadas. Cada vez se hace más difícil ganar cuando venís de ganar ”.

Emocionado por haber llegado a la cuarta final consecutiva, Messi se esperanza con lo que puede seguir construyéndose. “ Disfrutamos de lo que estamos viviendo como selección, como grupo. No es fácil que estemos otra vez en una final y estemos por competir otra vez con la posibilidad de ser campeones. No es fácil y lo volvimos a hacer. Estoy disfrutándolo muchísimo ”.

Para Messi, “ después de esto se le da mucha importancia a las anteriores finales que me tocaron jugara a mí y a la antigua camada ”. Y consolidó la idea de que está ensayando la despedida: “ Son las últimas batallas que tenemos con Di María y (Nicolás) Otamendi. Seguramente esta es mi última Copa América ”.

