Didier Deschamps, tras la eliminación de Francia del Mundial: “Si digo algo del arbitraje voy a quedar como un llorón”

La eliminación de la selección de Francia en las semifinales del Mundial 2026 al caer derrotada por 2-0 ante España fue un golpe muy duro para el plantel, que buscaba su tercera final consecutiva en Copas del Mundo. Y uno de los primeros en reflejar la frustración resultó el entrenador Didier Deschamps, quien aceptó la caída en términos deportivos, pero cuestionó el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

“Hay mucha decepción. Los jugadores están devastados porque teníamos muchas aspiraciones, aunque también hay que ser consecuentes y reconocer que hoy hemos estado técnicamente un tono por debajo frente a un equipo que controló muy bien el partido”, mencionó el DT poco después de finalizado el partido en Arlington, Texas.

Didier Deschamps consuela a una de sus estrellas, Kylian Mbappe, tras la derrota de Francia por 2-0 ante España LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La razón principal de la derrota es que simplemente no estuvimos a la altura, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado ocasiones. Este es el máximo nivel, aunque duela... Era el último paso antes de esa posible final. Ahora jugaremos el partido por el tercer puesto. No quiero desestimar todo lo que se ha hecho hasta aquí, pero en este partido España demostró algo más. Fue un rival que sabía lo que hacía”, agregó Deschamps, quien dejará el cargo tras la participación de la selección gala.

“Ante todo es culpa nuestra, no quiero acusar a nadie”, lanzó, sin embargo, y abrió otro frente de discusión sobre lo que sucedió en el partido. “Si digo algo del arbitraje, voy a quedar como un llorón porque perdimos. No es porque hayamos perdido que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestro perjuicio también... El cuarto y el quinto árbitro eran magníficos, pero les planteo la pregunta sobre si el árbitro tiene el nivel para dirigir una semifinal. No voy a responder yo eso... Está el tema del penal, pero no es solamente eso... Se suma al resto. No tengo nada en contra del árbitro de esta noche, pero háganse la pregunta“, lanzó el DT, que hasta aquí no había dado señales de malestar en el torneo contra los jueces e, incluso, había expresado su satisfacción con el trabajo de Facundo Tello en octavos de final, cuando su equipo superó por 2-0 a Marruecos.

Lamine Yamal recibe el golpe de Lucas Digne, que buscó despejar y terminó impactando al joven español SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Deschamps se mostró en desacuerdo con la sanción del penal por el golpe de Lucas Digne sobre Lamine Yamal que Barton marcó, ya que el defensor tuvo un mal control de cabeza, intentó despejar e impactó al joven español. Enseguida, Mikel Oyarzabal abrió el marcador al ejecutarlo. EL DT francés no quiso especificar con qué otras decisiones del salvadoreño no estuvo de acuerdo.

“Pero la primera razón de nuestra eliminación es necesariamente que estuvimos menos peligrosos ofensivamente de lo que podríamos haber estado. Hay que aceptarlo”, admitió. “Estoy satisfecho de todo lo que hemos hecho con la selección para llegar al título mundial [en Rusia 2028] y mantenerla al nivel más alto. He tenido momentos muy felices, pero hoy el sentimiento es que no estoy contento”, completó.

Francia vs España - Mundial 2026

Para completar su participación en el Mundial 2026, Francia viajará a Miami para jugar el sábado por el tercer puesto ante el perdedor del encuentro de este miércoles entre Argentina e Inglaterra.