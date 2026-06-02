Diego Lugano volvió a hablar de los penales de Messi en Qatar... y ahora apuntó a Cristiano Ronaldo

A pocos días del arranque del Mundial, Diego Lugano, un símbolo de la selección de Uruguay de otro tiempo y hoy dedicado a los medios deportivos, tomó nota y dio su candidato a ganar el trofeo. El ex defensor uruguayo, integrante de programas deportivos en los que no falta la polémica, analizó el panorama de las selecciones que competirán en la Copa del Mundo.

Según el ex capitán de la Celeste, Portugal reúne las condiciones para pelear por la corona y aparece por encima del resto de los candidatos. En ese contexto, destacó la presencia de Cristiano Ronaldo, que va a disputar seis copas. Si se consagra, va a ser uno de los más grandes de la historia. Para algunos, ya está sentado en esa mesa.

Diego Lugano, en San Pablo Instagram/DLugano

Al explicar su postura, Lugano recurrió a la ironía y estableció un paralelismo con lo ocurrido en Qatar 2022, cuando la Argentina se consagró campeón del mundo. En la cita, los penales dados a la selección causaron asombro en algunos ámbitos.

“Portugal es candidato porque Cristiano va a tener penales a favor como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Va a haber una energía favorable para no generar polémica”, expresó el uruguayo durante su participación en una señal brasileña. Lo que provocó risas de todos.

Además de destacar al conjunto europeo, también se refirió a las posibilidades de los equipos sudamericanos. En ese rubro, advirtió que Brasil es el seleccionado de la región con mayores posibilidades de alcanzar el éxito. La llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes fue uno de los factores que valoró al momento de proyectar el rendimiento del gigante dormido. Y advirtió: “Va a ir de menos a más”.

Diego Lugano no 'Resenha da Rodada', sobre a seleção portuguesa ser uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo.



"Portugal (é favorito) porque Cristiano vai ter pênaltis a favor como teve Messi no Catar!"



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Histórico capitán de Uruguay, Lugano dejó de jugar en enero de 2018, pero se apasiona igual que cuando lucía el brazalete. Antes en un campo de juego, y ahora en progranas de TV, el exdefensor nunca enseñó tibieza para jugar y tampoco para declarar.

Tiempo atrás, el charrúa no dio rodeos cuando fue consultado sobre el título que logró la Argentina tras ganarle a Francia. Y el mensaje resultó filoso, controvertido: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero cuatro de los cinco penales que le cobraron, no fueron. Totalmente forzados. Eso es una realidad”, manifestó en una entrevista con Radio Carbe, de Uruguay.

Referente de la Celeste, con una Copa América en su mochila –Argentina 2011- y casi 100 partidos con la camiseta de la selección, Lugano se ganó el reconocimiento y respeto del planeta fútbol, porque el recorrido lo llevó a debutar en Nacional, pero la campaña continuó por Plaza Colonia, San Pablo –es ídolo y embajador del club paulista, donde tuvo dos etapas y en donde terminó su campaña en 2017-, Fenerbhace, Paris Saint-Germain, Málaga, West Bromwich Albion, BC Hacken y Cerro Porteño.

Lugano ganó la Copa América 2011 Fabián Marelli - Archivo

En su momento, no solo se refirió al arbitraje, sino que también involucró la figura de Lionel Messi en esas decisiones que sostiene que fueron polémicas y beneficiaron a la selección en Qatar. “Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina, que supo aprovecharse de eso”.

En un principio, Lugano intentó desestimar referirse a la actuación de los árbitros, aunque después de señalar el supuesto beneficio que tuvo el plantel que dirigió Lionel Scaloni no tuvo reparos en recordar qué sucedió con Uruguay en la última Copa del Mundo. “No voy a hablar de los arbitrajes del Mundial de Qatar, porque fueron una vergüenza. En Qatar agarré del brazo al pelado [Pierluigi] Collina y le dije: ¿Qué pasó con Uruguay? ¿Qué hicieron con nosotros? Y me dijo: ‘Fueron jugadas de interpretación’”, señaló, sobre las discutidas sanciones que dejaron a la Celeste eliminada en la etapa de grupos.

En Qatar, Uruguay superó 2-0 a Ghana en la jornada final, pero no le alcanzó por diferencia de goles. Y el mundo Celeste le disparó a la actuación del VAR. El penal a favor de los africanos, por supuesta infracción del arquero Sergio Rochet sobre Kudus, que finalmente el guardavalla le detuvo a Ayew; una infracción sobre el atacante Darwin Núñez en el área que el VAR revisó, pero no modificó el fallo, y otra jugada en la que Edinson Cavani reclamó falta en el área, pero que el árbitro no solo no pitó, si no que no se tomó la molestia de revisar... Los desacuerdos con las decisiones arbitrales tenían un capítulo previo, cuando se sancionó un penal en contra, ante Portugal, por una supuesta mano de José María Giménez.