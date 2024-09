Diego Martínez, tras la derrota de Boca en el superclásico: “Tenemos fuerzas, pero quiero lo mejor para Boca”

Escuchar

Boca cayó como local frente a River. El superclásico correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional fue la segunda caída en fila para el equipo xeneize, que quedó muy lejos de la lucha por el campeonato. Esto se suma a la salida de los puestos de clasificación para la Libertadores y la eliminación por la Sudamericana. Por todo esto, el entrenador Diego Martínez fue consultado en la conferencia de prensa su futuro, y además se refirió al desenlace polémico que tuvo el duelo en la Bombonera.

“Sensaciones feas. Cuando te toca perder con tu clásico rival, son feas. No lo merecimos. En el primer tiempo sí el rival estuvo más intenso en las pelotas divididas luego de jugar directo, pero el equipo jugó mucho mejor el segundo tiempo, con mucho más control, en campo ajeno. Por momentos en esta clase de partidos es difícil tener tantas situaciones de gol, pero el equipo dominó, mereció el empate. Y la sensación era de que el equipo estaba levantando y jugando muchísimo mejor. Da bronca, pero son las reglas del juego. Nos pasó contra Racing, cuando para mí fue injusta la derrota. Pero esto es fútbol. Es una c..., porque son dos clásicos y no lo merecíamos”.

La caída a manos de River en la Bombonera se sumó a un momento irregular de Boca. Eliminación en la Copa Sudamericana, dos derrotas seguidas en clásicos y también, la lejanía de la punta de la tabla de la Liga Profesional. Por eso, Martínez fue consultado por cómo se siente para seguir en el cargo: “Tengo fuerza. Siempre voy a querer lo mejor para Boca, busqué estar acá siempre en mi carrera. Con mi cuerpo técnico tengo fuerza. Entre todos los que somos parte del club consideraremos qué es lo mejor. Nosotros queremos levantar, seguir peleando por el campeonato y la Copa Argentina, más allá de que en la Liga estamos lejos”.

Martínez se expresó frustrado. No logró deshacerse de esa sensación en toda la rueda de prensa. “Estoy en un punto de dificultad. En la Copa de la Liga perdimos en una semifinal, en la Sudamericana quedamos eliminados, en el campeonato estamos lejos... En lo futbolístico el equipo no mereció perder los últimos clásicos, pero esto es fútbol y los resultados son importantes para las gestiones. Al hincha le pido disculpas por haber pedido este partido y contra Racing, más allá de que para mí fue injusto. El hincha no sabe de injusticias. Tenemos fuerzas para seguir intentándolo y lograr objetivos, pero quiero lo mejor para Boca”.

El final del superclásico tuvo polémica. Milton Giménez anotó el tanto del empate, pero tras una revisión del VAR el árbitro Nicolás Ramírez lo anuló por una mano del atacante. La opinión de Martínez fue contraria a la de del juez. “A Milton le pegó en el pie y en la cabeza y le rebotó en la mano, después le rebotó en la espalda. Entonces no logramos unificar criterios. No me gusta hablar del árbitro. Entiendo que puede equivocarse, pero no entiendo cómo la semana pasada justamente uno de River fue gol y éste no, porque es imposible que Milton haya premeditado tocar la pelota con la mano. La pelota le pegó en la espalda. Para mí el gol era válido y habría sido justo para nosotros”, juzgó Martínez.

El entrenador defendió su elección de titulares. “Entendí que los que jugaron eran los mejores para este partido. El vestuario está con mucho dolor por perder y de manera injusta. Las caras de tristeza son lógicas después de semejante derrota contra el clásico rival. Tenemos que trabajar para salir de esto, como lo hacemos cada día, y que la gente repruebe o esté disconforme es normal porque perdimos en casa contra nuestro rival. Nosotros tenemos la obligación de mirar hacia adelante y de trabajar más duro para revertir esto”, afirmó.

La próxima jornada, Boca visitará a Belgrano en Córdoba y deberá ganar para no terminar de resignar la Liga, que está liderando lejos Vélez. Los dos grandes objetivos que le quedan hasta fin de año son acceder a la Copa Libertadores por la tabla general anual y conquistar la Copa Argentina, que lo tiene en la rueda de cuartos de final, con Gimnasia La Plata como adversario.

