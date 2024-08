Diego Martínez, tras otro conflicto interno: el DT necesita un triunfo en Mendoza para calmar una semana agitada en Boca

Escuchar

“Una victoria llama a otra victoria”, reza una frase patentada por Carlos Bianchi allá por finales de los años 90 y que le sirvió a Boca para formarse a partir de los resultados. Dos décadas después, el efecto contagio sucede pero a la inversa: un problema llama a otro problema.

A horas de la visita a Independiente Rivadavia y a solo cuatro días del partido de ida ante Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el observado Diego Martínez continúa sumando dolores de cabeza: tras la partida de Darío Benedetto, marginó del plantel a un nuevo futbolista por motivos extradeportivos, se agregaron otro dos jugadores a la lista de lesionados e Ignacio Miramón, que se entrena desde el martes con la ropa del club, aún no firmó su contrato y tanto el Consejo de Fútbol como el volante temen que la operación se caiga. Frente a este panorama, Juan Román Riquelme decidió encabezar la delegación xeneize que partió este viernes con destino a Mendoza.

Tras el empate 1-1 con Barracas que dejó a Martínez (y a todo Boca) en el ojo de la tormenta, una serie de malas noticias volvió a alterar la paz en los pasillos del predio de Ezeiza. Las complicaciones de Martínez a la hora de formar el once quedaron en segundo plano cuando el DT, tras un fuerte entredicho con el lateral uruguayo Marcelo Sarachi, dejó de tenerlo en cuenta.

Edinson Cavani firmando autógrafos en la llegada de Boca a Mendoza, donde este sábado se medirá con Independiente Rivadavia, por la Liga Profesional Prensa Boca

Según pudo reconstruir LA NACION, todo comenzó el sábado por la tarde en Boca Predio, en la última práctica antes del partido con Barracas, cuando Martínez repartió las pecheras y el exRiver quedó afuera de los 22 elegidos (Blanco jugó para el equipo naranja y Frank Fabra, para los de pechera amarilla). Instantáneamente Saracchi, que no suma minutos en Boca desde el 14/6 ante Vélez, cuestionó al DT delante de todo el grupo y avisó que no pensaba concentrarse para el encuentro con Barracas pese a formar parte de la lista de convocados. El lateral que llegó a Boca en agosto de 2023, bajo la dirección técnica de Jorge Almirón, enfiló directamente para el vestuario y se retiró del complejo mientras sus compañeros ensayaban pelota parada en el campo principal del predio.

Boca no informó cambios en el banco de suplentes, pero la planilla oficial del partido mostró al juvenil Juan Cruz Payal (delantero de 19 años) en lugar del ex Leipzig y Levante, que tampoco habría asistido a la Bombonera para alentar al equipo frente al Guapo. Se habló de un cuadro gripal, aunque no hubo parte médico.

El martes siguiente, en la vuelta de Boca al trabajo, Saracchi pidió la palabra y ofreció disculpas por su actitud, aunque no hizo referencia a Martínez, con quien volvió a tener una discusión en la zona de los vestuarios. Situación que podría ponerle fin a la etapa del charrúa en el Xeneize.

Diego Martínez vive un momento inestable como DT de Boca Marcos Brindicci

Saracchi no fue citado por Martínez por segundo partido consecutivo y todo indica que ya no formará parte de los planes del DT, que solo cinco veces lo utilizó como titular. El uruguayo, muy cercano a Edinson Cavani, con quien compartió plantel en la Celeste en 2019, llegó a Boca a cambio de 1,8 millones de dólares por el 70% del pase y tiene contrato con el club hasta diciembre de 2027. Es decir, hasta el final de la presidencia de Riquelme. Sin embargo, en caso de que Martínez no revierta su decisión, tanto el defensor como la dirigencia buscarían en los próximos días una salida de común acuerdo. Del lado del futbolista, para ganar el rodaje deseado. Y del lado del club, para liberar un nuevo cupo de extranjero (ya hay uno libre por la salida de Jan Hurtado a Goianiense) de cara al cierre del mercado de pases.

Lo insólito de todo esto es que Frank Fabra, a quien Martínez había elegido en lugar de Saracchi, sintió una molestia muscular en la práctica de este viernes y se quedó afuera del viaje a Mendoza. El colombiano es el tercer defensor de Boca que padece un problema de este tipo en las últimas semanas: Marcos Rojo no juega desde el partido contra Banfield (salió reemplazado en el entretiempo) y llegaría entre algodones al encuentro con Cruzeiro, mientras que Cristian Lema también estaría desgarrado y depende de un milagro para estar con los brasileños.

Más allá de eso, Martínez tampoco tendrá el plantel completo disponible para la serie con Cruzeiro. Es que Ignacio Miramón continúa sin ser oficializado como refuerzo y no fue incluido en la lista de buena fe. El exmediocampista de Gimnasia ya superó la revisión médica y lleva cuatro días entrenándose en el predio, aunque aún resta finiquitar el acuerdo con el Lille y por lo tanto no pudo calzarse los botines.

Kevin Zenón y Cristian Medina, de nuevo entrenándose con Boca tras su paso por la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 Prensa Boca

La diferencia, en principio, no radicaría en la moneda en que se concretaría la operación (dólares o euros), sino en el porcentaje de la opción obligatoria (sería de 3.000.000 de euros por la mitad de la ficha, aunque Boca pretende una porción más grande) y un tema de comisiones a repartir entre quienes llevan adelante las charlas. “Son diferencias salvables”, le confió a LA NACION una de las partes involucradas en el arreglo, aunque no fue terminante con respecto al desenlace de la historia: “Ojalá que no se caiga”.

En medio de este escenario, y con Riquelme a cargo de la delegación, Boca afrontará un nuevo partido de visitante con la obligación de ganar para no perderles pisada a los de arriba. Está 14º sobre 28 equipos y venció en apenas dos de sus últimos diez encuentros fuera de casa (Trinidense y Central Córdoba).

La buena para Martínez es que volverá a contar con Cavani, ausente ante Barracas Central por “precaución” y una fija para recibir a Cruzeiro. Además, regresan Cristian Medina y Kevin Zenón tras su participación en los Juegos Olímpicos (salen Tomás Belmonte y Exequiel Zeballos) y entran Nicolás Figal y Brian Aguirre en lugar de Agustín Martegani (pasa Gary Medel de 2) y Milton Giménez.

Un once renovado para cerrar otra semana agitada.