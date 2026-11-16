Dinamarca vs. Noruega por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Dinamarca y Noruega, correspondiente al grupo A4 de la Liga de Naciones, se disputará este martes 17 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Parken, ubicado en la ciudad de Copenhagen.

El presente de ambos seleccionados

Dinamarca llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una contundente victoria por 4-1 frente a Portugal en su última presentación. Por su parte, Noruega también arriba tras un resultado positivo, habiendo superado a Gales por 3-1, lo que promete un enfrentamiento entre dos equipos que atraviesan un buen momento de forma en la competencia.

Estadísticas del torneo

En el marco de la fase de grupos de la Liga de Naciones, ambos combinados han mostrado una capacidad goleadora destacada en sus presentaciones previas. Este choque en el Parken resulta fundamental para consolidar las aspiraciones en el grupo A4 de cara a la etapa final de la temporada 2026.

Lo que está en juego

Con la disputa de la sexta jornada, el resultado es determinante para definir las posiciones finales del grupo. Tanto Dinamarca como Noruega buscarán sumar de a tres para cerrar su participación en esta fase con solidez, sabiendo que cada unidad es vital en una zona de alta exigencia competitiva.