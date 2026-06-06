Dinamarca vs. Ucrania, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Dinamarca recibe a Ucrania en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este domingo 7 de junio a las 13.30 h en el estadio Nature Energy Park, ubicado en la ciudad de Odense.
El momento de los equipos
El combinado de Dinamarca llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Congo RD en su presentación anterior. Por su parte, el seleccionado de Ucrania afronta este desafío con confianza, luego de haber conseguido una victoria por 2-0 ante Polonia en su último encuentro.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas en cuanto a su efectividad goleadora reciente: mientras que los daneses no lograron romper el cero en su último partido, el equipo ucraniano demostró solidez ofensiva al marcar dos tantos en su reciente triunfo.
Lo que está en juego
Este partido amistoso representa una oportunidad clave para ambos seleccionados para ajustar piezas, probar variantes tácticas y consolidar su funcionamiento colectivo de cara a los compromisos oficiales de la temporada 2025.
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