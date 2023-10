escuchar

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, anunció este martes por la mañana en sus redes sociales que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se disputarán en Sudamérica. “Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario”, publicó en su cuenta de Twitter. La noticia impactó con contundencia: nadie la esperaba y menos, de esta manera,

Con el comunicado, el planeta fútbol se revolucionó para intentar entender a qué se refería el mandamás paraguayo. “¿La candidatura sudamericana ganó las votaciones?”, “¿Por qué Chile -el otro integrante de la postulación conjunta sudamericana- no aparece entre los mencionados?”, “¿El resto de los partidos dónde serán?”, fueron algunos de los cuestionamientos más repetidos por el futbolero promedio. Y minutos después, en una conferencia de prensa, se despejaron -casi- todas las dudas.

No fue un error de tipeo. Domínguez, con un tweet sencillo y concreto, no dijo más que la verdad. No se refería a que la totalidad de los partidos de la Copa del Mundo que se realizará dentro de siete años serán en tierras latinoamericanas, como muchos interpretaron en primera instancia. Sino únicamente el partido que le dará apertura al certamen ecuménico y algunos de la etapa de grupos. ¿Y el resto? Serán en España, Portugal y Marruecos. Si, un Mundial en tres continentes y en seis países diferentes.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, junto a dirigentes del continente, entre ellos Claudio Tapia Jorge Saenz - AP

“El Consejo de la FIFA, en representación de todo el mundo del fútbol, acordó por unanimidad celebrar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA, cuya primera edición se jugó en Uruguay en 1930, de la manera más apropiada. Como resultado, habrá una celebración en Sudamérica y tres países sudamericanos (Uruguay, Argentina y Paraguay) organizarán cada uno un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El primero de estos tres partidos, por supuesto, se jugará en el estadio donde empezó todo, en el mítico Centenario de Montevideo, precisamente para celebrar la edición centenaria de la Copa Mundial”, enuncia el comunicado de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), publicado cerca del mediodía de este miércoles.

“El Consejo de la FIFA también acordó por unanimidad que la única candidatura para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030 será la candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA. “Dos continentes, África y Europa, unidos no sólo en una celebración del fútbol, sino también para proporcionar una cohesión social y cultural única. ¡Qué gran mensaje de paz, tolerancia e inclusión!”, concluyó.