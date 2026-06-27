Dónde ver el partido de Argentina hoy

La selección argentina se enfrentará este sábado, desde las 23 (horario argentino) a Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el que ya es la ganadora, por lo que el encuentro será más para completar el fixture que otro compromiso mayor. A su vez, al DT Lionel Scaloni le servirá para darle minutos a los futbolistas que generalmente no son titulares y, por el contrario, otorgarle descanso a los que sí lo son. Todos los detalles de este juego que tendrá lugar en Dallas, incluso el minuto a minuto, se pueden seguir en canchallena.com.

En la Argentina, hay distintas opciones para observar los partidos del Mundial, y los que competen a la albiceleste se pueden ver en todas ellas. Así, el encuentro de este sábado ante uno de los cuatro debutantes que tiene esta Copa del Mundo, además ya eliminado de los 16vos de final, se puede seguir en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+.

El equipo dirigido de Lionel Scaloni ya está clasificado a 16avos de final y con el primer puesto gracias a las victorias sobre Argelia 3 a 0 y Austria 2 a 0 con todos goles de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo artillero de la historia de las copas del Mundo con 18 anotaciones.

El campeón en Qatar 2022 sabe que jugará la próxima etapa el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente al segundo del Grupo H y en ese contexto el DT dispondrá de una formación con jugadores que no fueron titulares en el arranque del torneo.

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Los asiáticos perdieron ante Austria 3 a 1 y Argelia 2 a 1 y ya están eliminados porque no tienen puntos y aunque alcancen a cualquiera de esos dos equipos, quedarán por debajo porque cayeron en el encuentro entre sí. En ese contexto, Jordania se despedirá de la primera Copa del Mundo de su historia frente al último campeón, con la ilusión de dar el gran golpe aunque sus posibilidades son remotas.

El otro encuentro de la zona J será, a la vez, entre Argelia y Austria y estará en juego el segundo puesto y, en consiguiente, la clasificación a 16avos de final. El encuentro tendrá lugar en Kansas City y un empate podría darle el pasaje a ambos porque los africanos accederían como uno de los mejores terceros.

Los cruces de eliminación directa que debe jugar la Argentina para ganar el Mundial

16avos de final

Argentina (1º Grupo J) vs. (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Posibles rivales de la selección argentina en 16avos de final del Mundial 2026 La Nación

Octavos de final

(Argentina) Ganador 16avos de final 14 vs. (2º Grupo D o 2º Grupo G) Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Posibles rivales de la selección argentina en octavos de final del Mundial 2026 La Nación

Cuartos de final

(Argentina) Ganador Octavos de final 7 vs. (1º Grupo B o K; o 3º Grupo D/E/F/G/I/J/L ) Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Posibles rivales de la selección argentina en cuartos de final del Mundial 2026 La Nación

Semifinales

(Argentina) Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Posibles rivales de la selección argentina en semifinales del Mundial 2026 La Nacion

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. (Argentina) Perdedor Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. (Argentina) Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.