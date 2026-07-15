Dónde ver el partido de Argentina vs. Inglaterra hoy

Argentina e Inglaterra definen este miércoles desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Atlanta y con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath el segundo finalista del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y el rival de España, que este martes venció a Francia 2 a 0 de forma contundente y espera oponente para el encuentro del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La definición está programada también para las 16.

El encuentro se transmite en vivo por diferentes pantallas. En televisión está disponible en DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; mientras que las plataformas digitales que lo emiten son Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

Todo lo que hay que saber de Argentina vs. Inglaterra

La Argentina, por su parte, está entre los cuatro mejores más por su corazón que por su juego, faceta en la que va de mayor a menor. En la primera etapa dominó la zona J con nueve puntos gracias a sendos triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1, pero en los cruces de eliminación directa no la pasó bien. En 16avos de final necesitó del suplementario para doblegar a Cabo Verde 3 a 2; en octavos repitió el resultado con Egipto, tras ir perdiendo 2 a 0; y en cuartos otra vez jugó prórroga y superó a Suiza 3 a 1.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni intenta defender el título que logró en Qatar 2022 y sueña con ser campeón por cuarta vez, tras Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Además, quiere convertirse en el tercer equipo en lograr el bicampeonato, algo solo reservado para Italia -1934 y 1938- y Brasil -1958 y 1962-.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Scaloni fue ambiguo al ser consultado por la formación inicial porque dijo que “podría haber cambios” como que también hay chances de que repita la formación que arrancó ante Egipto y Suiza, en las últimas presentaciones. Más allá de su discurso, lo cierto es que al menos una modificación haría y las dudas están en el lateral derecho con Nahuel Molina o Gonzalo Montiel y en el mediocampo con la presencia de Rodrigo De Paul, quien podría cederle su lugar a Giuliano Simeone o Nicolás González.

Inglaterra tiene la espina de no ganar el trofeo más preciado del fútbol mundial desde 1966, es decir hace 60 años. De hecho, la única final que disputó en su historia fue esa y lo hizo como anfitrión. En Qatar 2022 llegó hasta los cuartos de final y perdió contra Francia 2 a 1. Las continuas desazones llevaron a Los Tres Leones a confiar en un entrenador alemán como lo es Thomas Tuchel. Con él, anhela lograr su segunda estrella y, para ello, debe quebrar una estadísticas que le es muy desfavorable: nunca un seleccionado fue campeón del mundo con un DT no nacido en su país.

El camino de los ingleses en el torneo fue con vaivenes. Debutó con una victoria sobre Croacia 4 a 2 y, luego, empató con Ghana 0 a 0. En la tercera fecha, derrotó a Panamá 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en el Grupo L. En 16avos transpiró más de la cuenta para sacar a República Democrática del Congo y lo hizo con un trabajado triunfo 2 a 1, tras ir perdiendo. En octavos superó a México 3 a 2 como visitante en el estadio Azteca y en cuartos, a Noruega 2 a 1, también tras encontrarse abajo en el marcador.

Su trajín en la Copa del Mundo está marcada por las figuras de Harry Kane y Jude Bellingham, quienes llevan anotados 12 de los 13 tantos del plantel -el otro lo hizo Marcus Rashford-. El delantero de Bayer Múnich y el mediocampista de Real Madrid son los goleadores con seis tantos cada uno y la ilusión de su país se apoya principalmente en ellos.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo europeo con una cuota máxima de 2.70 contra 3.15 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco sudamericano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, cotiza a 3.08.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 12 de noviembre de 2005, en el marco de un amistoso internacional disputado en Ginebra, Suiza. Entonces, el seleccionado británico se quedó con la victoria por 3 a 2 con dos goles de Michael Owen y uno de Wayne Rooney. Hernán Crespo y Walter Samuel convirtieron los tantos del equipo que en ese entonces era dirigido por José Néstor Pekerman.

La selección argentina e Inglaterra se enfrentaron por última vez en 2005, en un amistoso internacional DANIEL MAURER - AP

En copas del Mundo hay cinco antecedentes con tres victorias inglesas, una argentina y un empate. La primera ocasión que se cruzaron fue en Chile 1962 con victoria británica 3 a 1. En Inglaterra 1966 también ganó el local 1 a 0 en el recordado duelo que fue expulsado de palabra Antonio Ubaldo Rattín.

La alegría más recordad para la Argentina fue la de los cuartos de final de México 1986 con el doblete de Diego Armando Maradona, los famosos goles con la mano y el “de todos los tiempos”. En Francia 1998, en octavos, empataron 2 a 2 y la albiceleste prevaleció por penales mientras que en Corea-Japón 2002, en etapa de grupos, el elenco inglés ganó 1 a 0.

Historial de Argentina vs. Inglaterra