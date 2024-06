Dónde ver en directo online Argentina vs. Canadá hoy

Escuchar

La selección argentina tiene todo listo para hacer su estreno en la Copa América 2024, el certamen que comienza este jueves en Estados Unidos y en el que intentará defender el título obtenido en Brasil 2021. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debuta ante Canadá a partir de las 21 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, en un encuentro que contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión televisiva de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo albiceleste tendrá su primer compromiso en el Día de la Bandera argentina, una jornada especial en la que intentará conseguir los tres puntos para iniciar el camino en el torneo más importante de Sudamérica a nivel de selecciones con el pie derecho. Una cuenta pendiente para Scaloni y sus dirigidos, ya que no pudieron conseguir la victoria en ninguno de los tres debuts internacionales anteriores (derrota 2 a 0 vs. Colombia en la Copa América 2019, empate 1 a 1 vs. Chile en la Copa América 2021 y caída 2 a 1 vs. Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022).

Lionel Scaloni no pudo ganar en ninguno de los tres debuts anteriores en torneos internacionales CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Argentina vs. Canadá: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo A de la Copa América 2024 que se disputa este jueves en Atlanta, Estados Unidos, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, MiTelefe, Cont.ar y DGO. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

TV Pública.

DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Fixture de la selección argentina en la Copa América 2024

Argentina vs. Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

En caso de lograr el primer o segundo puesto al término de la etapa de grupos, la selección argentina se clasificará a cuartos de final y jugará contra un oponente de la zona B (México, Ecuador, Venezuela o Jamaica). A los equipos que el azar ubicó en las zonas C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia) y D (Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras) recién los enfrentará si accede a la definición del 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La selección argentina sueña con levantar el cuarto trofeo en los últimos tres años PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Estaquio, Ismael Koné, Liam Millar; Cyle Larin y Jonathan David.

LA NACION