Dónde ver en directo online la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro

El Granate y el Galo le bajarán el telón a la 24° edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes; el ganador se quedará con el trofeo

Marcelino Moreno es una de las figuras de Lanús, que este sábado buscará ganar su segunda Copa Sudamericana
Este sábado, desde las 17 (hora argentina), Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana 2025, un duelo que definirá al nuevo campeón del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. El partido se disputa en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, con arbitraje del chileno Piero Maza. La televisación está a cargo de ESPN y DSports y la transmisión vía streaming de Disney+ Premium. El minuto a minuto, en tanto, se puede seguir en canchallena.com.

Será la primera vez que ambos equipos se crucen por este torneo, aunque ya existen antecedentes: en la Recopa Sudamericana 2014, el conjunto brasileño se impuso en los dos encuentros y levantó el trofeo. En el compromiso venidero, el Granate persigue su segunda Copa Sudamericana tras la consagración en 2013; mientras que el Galo busca su primer título en este torneo.

Lanús vs. Atlético Mineiro: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Lanús y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports e ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), lo mismo para los usuarios de Flow y Telecentro Play con ESPN. Por streaming se puede ver en Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Lanús y Mineiro llegaron a esta final luego de atravesar caminos muy distintos. El equipo argentino tuvo una etapa de grupos sólida en la que sumó empates ante Academia Puerto Cabello y Vasco da Gama, más tres triunfos vitales: dos frente a Melgar y uno ante Vasco. En las instancias eliminatorias, por momentos debió sufrir: cayó en la ida de octavos ante Central Córdoba, pero revirtió la serie en la Fortaleza y avanzó por penales. Luego, superó a Fluminense en cuartos y dejó atrás a Universidad de Chile.

Lanús ya jugó varias finales continentales en este siglo y quiere sumar otro título a su vitrina
El conjunto brasileño, por su parte, atravesó un recorrido más cargado de partidos. En la primera ronda alternó empates, una derrota ante Deportes Iquique y goleadas importantes, lo que le alcanzó para clasificar a los playoffs. Allí superó a Atlético Bucaramanga en una serie dramática que se definió por penales. Luego eliminó sucesivamente a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle, este último en la semifinal.

Posibles formaciones

  • Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo.
  • Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu.
