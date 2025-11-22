Dónde ver en directo online la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro

Este sábado, desde las 17 (hora argentina), Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan en la final de la Copa Sudamericana 2025, un duelo que definirá al nuevo campeón del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. El partido se disputa en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, con arbitraje del chileno Piero Maza. La televisación está a cargo de ESPN y DSports y la transmisión vía streaming de Disney+ Premium. El minuto a minuto, en tanto, se puede seguir en canchallena.com.

Será la primera vez que ambos equipos se crucen por este torneo, aunque ya existen antecedentes: en la Recopa Sudamericana 2014, el conjunto brasileño se impuso en los dos encuentros y levantó el trofeo. En el compromiso venidero, el Granate persigue su segunda Copa Sudamericana tras la consagración en 2013; mientras que el Galo busca su primer título en este torneo.

Lanús vs. Atlético Mineiro: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Lanús y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports e ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), lo mismo para los usuarios de Flow y Telecentro Play con ESPN. Por streaming se puede ver en Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports e ESPN

Disney+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Lanús y Mineiro llegaron a esta final luego de atravesar caminos muy distintos. El equipo argentino tuvo una etapa de grupos sólida en la que sumó empates ante Academia Puerto Cabello y Vasco da Gama, más tres triunfos vitales: dos frente a Melgar y uno ante Vasco. En las instancias eliminatorias, por momentos debió sufrir: cayó en la ida de octavos ante Central Córdoba, pero revirtió la serie en la Fortaleza y avanzó por penales. Luego, superó a Fluminense en cuartos y dejó atrás a Universidad de Chile.

Lanús ya jugó varias finales continentales en este siglo y quiere sumar otro título a su vitrina Prensa Lanús

El conjunto brasileño, por su parte, atravesó un recorrido más cargado de partidos. En la primera ronda alternó empates, una derrota ante Deportes Iquique y goleadas importantes, lo que le alcanzó para clasificar a los playoffs. Allí superó a Atlético Bucaramanga en una serie dramática que se definió por penales. Luego eliminó sucesivamente a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle, este último en la semifinal.

Posibles formaciones