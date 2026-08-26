Dónde ver River vs. Independiente Santa Fe y qué canal lo transmite en vivo

Con mucho en juego, River asume este miércoles un partido fundamental para sus aspiraciones. Desde las 21.30 (horario argentino) se mide con Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con arbitraje del uruguayo canchallena.com, el sitio con estadísticas y datos actualizados al instante.

A su vez, el encuentro estará disponible en televisión, en el canal exclusivo de DSports, la señal deportiva de DirecTV que a la vez reproduce Flow en el 116.

El Millonario está obligado al triunfo. Es un encuentro trascendental que marcará el futuro del club en este 2026 (y 2027) que, de no conseguir una victoria, podría sentenciar la salida del DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet por malos resultados. Lo positivo es que no pierde desde hace tres partidos, pero lo negativo es que ganó apenas uno de los últimos ocho. Un presente complejo que tiene en vilo a los hinchas, a los jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes.

En la ida ante el conjunto colombiano empataron 0 a 0 en el estadio El Campín de Bogotá.

Rafael Santos Borré no logró gravitar en el partido de ida, pero sería titular este miércoles Fernando Vergara - AP

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con Vasco da Gama. Más adelante, en caso de que River siga en carrera, podría darse una nueva edición del Superclásico ante Boca, siempre y cuando los dos logren consolidarse entre los cuatro mejores. Los más poderosos del otro lado del cuadro, a los que recién se cruzaría en una final, son los brasileños Atlético Mineiro y Santos.

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