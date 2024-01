escuchar

Si llega a un acuerdo con la CBF para hacerse cargo de la selección brasileña en sustitución de Fernando Diniz, Dorival Júnior sustituirá por primera vez al técnico destituido el viernes por Ednaldo Rodrigues. Pero podría ser la segunda vez, si el paranaense de 61 años no hubiera rechazado una oferta del Fluminense en 2019. Ese, por cierto, es un momento clave en su carrera.

Cuando fue abordado por Fluminense, que acababa de despedir a Diniz, a Dorival le habían diagnosticado un cáncer de próstata. Se vio obligado a hacer una pausa en su carrera. Como nunca antes había hecho.

Dorival Júnior, en funciones con San Pablo, su actual equipo, durante un encuentro de Copa Sudamericana ante San Lorenzo, en agosto de 2023 NELSON ALMEIDA - AFP

Desde 2003, cuando dejó su puesto de director de fútbol en el Figueirense para trabajar en el campo del propio club (un año antes ya había tenido un breve paso como entrenador del Ferroviária-SP), hasta 2018, Dorival había acumulado 21 empleos. Algunos fueron breves, como cuando fue despedido tras cuatro partidos en el Juventude en 2005. Otros fueron de larga duración, como los casi dos años que pasó al frente del Santos, entre 2015 y 2017.

El cáncer le impidió aceptar cualquier nombramiento en 2019. Se hizo cargo del Atlético Paranaense en el convulso año 2020. Contrajo Covid y, cuando regresó, el equipo llevaba tres partidos sin ganar. Tras perder el cuarto, fue destituido. Era agosto y, en medio de problemas en su vida personal, optó por dimitir de nuevo.

Un año y siete meses después, iniciaba una breve pero importante etapa en el Ceará. Podría decirse que fue el inicio de una segunda etapa en la carrera del entrenador.

”Creo que lo que más he hecho en mi vida es ver y analizar el fútbol en los últimos meses. Porque creo que eso forma parte de ello. Es lo que siempre he hecho y lo hago con mucho gusto. Y creo que he intensificado o desarrollado un poco más esta capacidad de análisis. Fue importante para mí”, dijo el entrenador durante su presentación en el club cearense.

Como entrenador de Flamengo, ganó la Copa Libertadores de 2022 @Flamengo

Dorival fue considerado uno de los principales entrenadores del país entre 2007 y 2010. En su primer año, fue subcampeón de São Paulo con el São Caetano y quinto en el Campeonato Brasileño con el Cruzeiro. En 2009, ganó la Serie B con el Vasco. Al año siguiente, entrenó al Santos de Neymar y Paulo Henrique Ganso, con el que conquistó los títulos Paulista y de la Copa de Brasil. Pero entonces algunas decisiones equivocadas le hicieron alternar buenos y malos resultados y crearon la impresión de que había tocado techo.

Luego llegó su regreso del año sabático. Aunque su estancia en Ceará fue breve, bastó para atraer la atención del Flamengo, que atravesaba otra crisis. En 2022, bajo su mando, el equipo se reencontró con la victoria y conquistó la Copa de Brasil y la Libertadores. Tras su polémico despido del equipo rojinegro, recibió una nueva oportunidad en el San Pablo, donde no le fue bien en el Brasileirão, pero ganó el torneo nacional por eliminatorias por segundo año consecutivo.

Dorival, en su paso por Atlético Paranaense Marcelo Aguilar

Además de sus logros, la labor de Dorival destacó por la forma en que recuperó equipos en crisis sin necesidad de drásticas reformulaciones. Hasta el punto de ser llamado “frijoles y arroz” por los aficionados. Lo cual es injusto, ya que ignora el trabajo que hay detrás de hacerlos funcionar: cómo consigue explotar las principales características de cada jugador y utilizarlas de la mejor manera para el equipo. Pero al mismo tiempo es comprensible, dado que juega con un 4-4-2 clásico (o una variante del mismo), en tiempos de mayor diversidad táctica sobre el terreno de juego.

Es este perfil y el hecho de que se encuentre en el mejor momento de su carrera lo que llamó la atención de la CBF en un momento en el que el sexto puesto en las Eliminatorias presionaba y exigía una reacción a corto plazo. Este contexto provocó la salida anticipada de Fernando Diniz.

Aunque tenía contrato hasta junio, ayer se le comunicó oficialmente su despido. Deja el equipo con un balance del 38,8%, el tercero peor entre los entrenadores (interinos o no) con más de cinco partidos. Sólo Emerson Leão (37% en nueve partidos entre marzo y junio de 2001) y Chico Netto (33,3% en seis partidos entre noviembre y diciembre de 1923) tienen peores cifras.

“La CBF agradece a Fernando Diniz el trabajo realizado, toda su dedicación y seriedad, y el desafío de renovar la selección brasileña durante su gestión”, dice un comunicado oficial.

La CBF tiene previsto reunirse con Dorival el lunes. El San Pablo, que cuenta con que reaparezca hoy en la convocatoria, está receloso. Hacerse cargo de la selección es un sueño para el técnico, que tiene contrato hasta final de año y una multa cercana a los 2 millones de reales si lo incumple. Queda por ver si la inseguridad jurídica que pesa sobre la organización interferirá en su evaluación de la invitación. Una votación en el pleno del STF, aún sin fecha fijada, decidirá si Ednaldo continúa como presidente.