El seleccionado ecuatoriano que pisará el estadio Monumental este jueves a las 21 por la eliminatoria para Estados Unidos-México-Canadá 2026 no tiene nada que ver con el que se enfrentó con la Argentina rumbo a Qatar 2022. En el banco de suplentes no está Gustavo Alfaro, sino el español Félix Sánchez Bas, ex entrenador del equipo del emirato que organizó la última Copa del Mundo y de las categorías juveniles de Barcelona. En el club español embebió el estilo de Josep Guardiola, su máximo referente. La Tri que jugará contra Lionel Messi y compañía será un conjunto camaleónico: su director técnico cree en la “variabilidad” para ganar los partidos. Es decir, defender con tres, cuatro o cinco jugadores de acuerdo con el guión del encuentro.

Sin formación preferida, el plantel visitante aterrizará en Ezeiza con dos estrellas: Moisés Caicedo, de Chelsea, y Enner Valencia, de Inter, de Porto Alegre. Y una perla, que puede entrar en la historia si juega: Kendry Páez, un futbolista de 16 años que rompió récords de precocidad y será compañero de Caicedo y Enzo Fernández en la parte azul de Londres. Es probable que ataje el único nacionalizado, el argentino Hernán Galíndez, ex arquero de Rosario Central y actual de Aucas.

Práctica de La Tri🇪🇨 en Argentina dirigida por el profe Félix Sánchez Bas pic.twitter.com/ycRsLT5eUN — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 5, 2023

“El sistema puede ir cambiando partido a partido y esa es una riqueza que puede tener un equipo. Creo que tenemos que dominar distintas estructuras. Es de vital importancia para hacer frente a los partidos”, dijo Sánchez Bas en una entrevista con El Universo a poco de llegar a Ecuador. Allí reemplazó al argentino Alfaro, que terminó en juicio contra la Federación por impagos. La trayectoria del entrenador catalán en pulir futbolistas y su experiencia al frente de Qatar hicieron que los ecuatorianos lo contrataran. Y su sueldo mucho más bajo que preparadores de cartel más luminoso, claro.

Sánchez Bas tiene en la mente el encuentro que Ecuador empató con Países Bajos en el Mundial de Qatar (1-1). Ese día, Alfaro usó una línea de tres defensores y dos carrileros: Pervis Estupiñán por la izquierda y Ángelo Preciado por la derecha. En el Monumental planteará un 5-4-1 inicial, muy parecido al esquema que su antecesor rafaelino eligió para aquel día en el estadio Khalifa International. Los laterales serán los primeros atacantes. “El día en que empecemos las eliminatorias será el partido más importante de mi carrera”, dijo Sánchez Bas en una entrevista con TC Televisión, de Ecuador.

Nuestro profe Félix Sánchez Bas ya dirige las prácticas de La Tri en Buenos Aires. pic.twitter.com/q9XKilO7IX — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 4, 2023

Esa perla adolescente

Kendry Páez tendrá 16 años, 4 meses y 3 días cuando se calce los botines y se enfunde en el atuendo de su seleccionado este jueves. En caso de que Sánchez Bas lo haga jugar, el adolescente batirá el récord de precocidad del fútbol de su país. Será el futbolista más joven en debutar en el seleccionado mayor, una estadística que ya rompió en la selección sub 20 (goleador más precoz en un Mundial) y en la Copa Libertadores en su club, Independiente del Valle. Que es, desde hace varios años, el principal formador de figuras del fútbol ecuatoriano. Y el único proyecto deportivo de largo plazo que se sostiene con resultados.

“Va a ser un rival muy, muy difícil. Sabemos que son campeones del mundo, pero la verdad es que no tenemos miedo a nada. Vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a ver qué sale”, dijo la perla del fútbol ecuatoriano. Y sobre el hecho de convertirse en el futbolista más joven en estrenarse con la camiseta de su seleccionado el mediocampista ofensivo apuntó: “Estoy muy emocionado. Voy a entrenarme para ver si me dan la confianza de debutar, para dar lo mejor de mí y romper el récord”. Hasta ahora, ese honor corresponde a Jorge Bolaños, que empezó su historia con la camiseta amarilla el 4 de diciembre de 1960 a los 16 años, 5 meses y 8 días. Lo hizo contra la propia Argentina, en la eliminatoria rumbo al Mundial Chile 1962. Ecuador perdió por 6-3.

Kendry Páez, celebrando a lo Di María

Según la prensa ecuatoriana, lo más probable es que Páez no quiebre el récord en el Monumental, que vea el partido contra Argentina en el banco de suplentes. Sí, en cambio, tendría sus primeros minutos en el equipo absoluto de Ecuador (en los juveniles llegó incluso a ser capitán) en el segundo partido de la doble ventana FIFA, frente a Uruguay –dirigido por Marcelo Bielsa– en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, donde juega Liga Deportiva Universitaria.

Valencia, el 9 que amargó a River

La principal crítica que le hicieron hinchas y periodistas ecuatorianos a la nómina entregada por Sánchez Bas para la ventana FIFA es la escasez de delanteros. Muchos defensores y laterales ofensivos, muchos mediocampistas de perfil variado, y pocos jugadores de ataque. Tres: Jhohan Julio (LDU, de Quito), Kevin Rodríguez (Union Saint Gilloise, de Bélgica) y Enner Valencia, el estandarte, que juega en el Inter brasileño. Jordy Caicedo (Atlas, de México) fue ignorado, para sorpresa de muchos. Igual que Leonardo Campana, el 9 que se alimenta de las asistencias de Messi en Inter Miami.

La razón que puede esgrimir el entrenador español es que su estilo es de un solo delantero de área. Una referencia ofensiva que, por lo general, es el primer defensor y el principal responsable de la presión alta del equipo. En este sentido, no hay quien comprenda mejor ese guión que Valencia, goleador en Turquía y en Qatar 2022 que amargó a River en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. Apodado “Súperman” (por su juego aéreo) y “Flash” (por su velocidad), Valencia liderará el ataque.

Con el grupo completo en Argentina💪🏻 pic.twitter.com/VBx5ncgMjb — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 5, 2023

Ecuador se entrenó este martes. Estuvieron los 23 futbolistas convocados por Sánchez Bas. Su búnker es la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, donde el DT dará una conferencia de prensa el miércoles, en la antesala del choque con Argentina. Por su mente pasa la siguiente formación titular: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Félix Torres, William Pacho y Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, José Cifuentes, Ángel Mena y Gonzalo Plata; Enner Valencia.

