Como marca la historia, aunque exhibiendo señales alentadoras en el presente y un futuro prometedor. Ecuador mantuvo la racha invicta sobre Chile en las eliminatorias con la victoria por 1 a 0 sobre el conjunto trasandino: la Tri solamente perdió ante la Roja en la clasificación para el Mundial de Argentina 1978. Un triunfo que anima a los ecuatorianos, que no tuvieron remate y dieron oxígeno a los visitantes, que en el final a punto estuvieron de rescatar un punto.

Fue un éxito justo, merecido, con el juego de quienes se ofrecen como piezas de recambio, como Kendry Páez y Kevin Rodríguez, y con la puntería del experimentado Ángel Mena para inflar la red. La ilusión de Ecuador contrasta con el descalabro chileno, que arribó con un entrenador interino, tras la renuncia de Eduardo Berizzo y no descubre el rumbo.

Ángel Mena, autor del gol del triunfo de Ecuador sobre Chile Dolores Ochoa - AP

El coqueto estadio de Liga Universitaria de Quito, el escenario de un duelo que en el pasado reciente tuvo a las dos selecciones envueltas en una polémica. El fallo de la FIFA, por la denuncia que presentó Chile por la cuestionada nacionalidad de Byron Castillo, favoreció a Ecuador rumbo al Mundial de Qatar 2022, aunque en la misma sentencia el TAS castigó a la Tri con una quita de tres puntos en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, que tendrá sedes en Estados Unidos, Canadá y México. Una decisión que generó cuestionamientos y alimentó la rivalidad entre los dos seleccionados.

La nueva aventura descubrió a Ecuador en una posición más saludable, a pesar de tener que afrontar el encuentro con ausencias de renombre: Enner Valencia, lesionado; Piero Hincapié y José Cifuentes, suspendidos, tres bajas que el seleccionador español Félix Sánchez Bas disimuló con el recambio; para la ventana el entrenador catalán tampoco dispuso de Pervis Estupiñán (Brighton), que sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Una muestra también de las alternativas jóvenes que exhibe un país que en los últimos tres torneos sudamericanos Sub 20 logró un título (Chile 2019), un subcampeonato (Ecuador 2017) y un cuarto puesto en Colombia 2023.

El gol de la victoria ecuatoriana

La nueva joya del fútbol ecuatoriano es Páez. De 16 años, jugador de las divisiones inferiores de Independiente del Valle –de las mejores canteras de fútbol sudamericano-, es parte de las convocatorias en las últimas seis fechas: suplente con la Argentina, desde entonces siempre fue titular –Uruguay, Colombia, Bolivia, Venezuela y Chile- y hasta anotó un gol en la altura de La Paz, para el triunfo 2-1. Anoche, el volante creativo participó de la apertura del marcador: recibió perfilado un pase de Carlos Gruezo y sacó un potente remate de media distancia que el arquero Brayan Cortés no logró contener; el rebote lo recogió un el experimentado Mena (35 años), que hizo blanco al arco vacío. Gambeteador y de buen disparo, no se atemoriza cuando le quieren marcar el territorio como hizo Erick Pulgar, que se ganó la tarjeta amarilla por la falta. La juventud a veces también le hace perder el foco, como en la fallida conducción de un contraataque, con superioridad numérica, en la última acción del primer tiempo.

Kendry Páez, el juvenil de 16 años que es una de las nuevas joyas del fútbol de Ecuador Dolores Ochoa - AP

Las zancadas y la movilidad de Rodríguez (23 años), faro de ataque de Ecuador, otra preocupación para la defensa chilena. El atacante no ofrecía una posición fija y así sufría la última línea de la Roja, que tuvo a dos futbolistas que se desempeñan en la Liga Profesional: Matías Catalán (Talleres) y Paulo Díaz (River). Formado en Imbabura, donde jugó en Segunda y Tercera División, fue captado por Independiente del Valle y desde septiembre se desempeña en Unión Saint-Gilloise, de Bélgica. Con Gustavo Alfaro debutó en la Tri y fue parte del grupo de sparrings en Qatar 2022; al igual que Páez anotó en estas eliminatorias ante Bolivia. Diez minutos necesitó para enseñar su potencia: el remate, con destino de gol, descubrió una fantástica respuesta de Cortés.

Nicolas Cordova, el seleccionador interino de Chile tras la renuncia de Eduardo Berizzo; los dirigentes negocian con una larga lista de candidatos para tomar el control de la Roja Patricio Teran - AP

Chile, el martes se cumplió 50 años del partido de la vergüenza camino al Mundial de Alemania 1974 -simulacro de encuentro ante la URSS que no se presentó en protesta por la dictadura de Augusto Pinochet-, llegó herida a la cita y con un entrenador interino, tras la renuncia de Berizzo, luego del empate sin goles frente a Paraguay. Nicolás Córdova tomó el cargo, aunque la danza de nombres para suceder al argentino es variopinta: la idea original es convocar a un seleccionador chileno, aunque en la nómina de candidatos aparecen tres criollos, como Gustavo Quintero, Ricardo Gareca y Ariel Holan. La irrupción de Córdova rompió con una estadística de 18 años en los que la Roja presentó DT’s extranjeros. El último era Juvenal Olmos, que el 30 de marzo de 2005 dirigió en el traspié 2-1 ante Paraguay, camino al Mundial de Alemania 2006. Sin eliminatorias hasta septiembre de 2024 –en el medio habrá fecha FIFA y la Copa América de los Estados Unidos-, los dirigentes tienen un tiempo favorable para la elección del conductor que devuelva a Chile a un Mundial, tras las ausencias en Qatar 2022 y Rusia 2018.

El defensor Paulo Díaz intenta frenar el avance a pura potencia del atacante Kevin Rodríguez: Ecuador ofrece un recambio interesante ante las ausencias de sus figuras Patricio Teran - AP

El desequilibrio de Alexis Sánchez es el argumento de Chile para lastimar. El Niño Maravilla, con 34 años, todavía regala jerarquía, aunque no tiene a los laderos de otros tiempos. Ben Brereton, Víctor Dávila y Damián Pizarro lo acompañaron ante Paraguay, pero ninguno de los tres estuvo desde el inicio en Quito, donde el acompañante ofensivo fue Alexander Aravena. Con poco, la Roja logró mantenerse en el resultado, aunque en el juego el rival fue superior: en particular, por las situaciones de riesgo que generó a partir de la velocidad. Una atajada de Cortés, Paulo Díaz despejando en el área menor, una aparición de Gruezo en ataque que el volante no resolvió, el poste en combinación con el guardavalla tras un disparo de Kevin Rodríguez, contraataques con malas elecciones… múltiples oportunidades que dispuso Ecuador para estirar la ventaja, mientras que la Roja se desarticulaba cuando pisaba el área del capitán Domínguez. Una triple situación en la misma jugada –remate de cabeza de Brereton al poste; disparo de Alexis que rechazó el arquero y despeje de Robert Arboleda ante un tiro de Dávila- puso a los chilenos de cara a un empate que hubiera resultado un espejismo por lo que enseñó ante Ecuador.

